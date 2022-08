Công an Bình Thuận không tiếp khách, nhận hoa Ngày truyền thống Công an Nhân dân

Ngày 18-8, Đại tá Trần Văn Mười, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận đã ký công văn khẩn gởi Văn phòng Tỉnh ủy; Văn phòng UBND tỉnh; các sở, ban, ngành, đoàn thể; và UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Bình Thuận.

Theo đó, Công an tỉnh bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với cấp ủy, chính quyền các cấp và nhân dân đã giúp đỡ, tạo mọi điều kiện thuận lợi để lực lượng Công an toàn tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ nhiều hơn nữa trong thời gian tới.

Thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 22-7-2010 của Bộ Chính trị (khóa XI); Chỉ thị số 30/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; chủ trương của Bộ Công an…

Nhân kỷ niệm 77 năm Ngày truyền thống lực lượng CAND (19-8-1945 – 19-82022) và 17 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19-8-2005 – 19-8-2022), Công an tỉnh thông báo không tổ chức tiếp khách, không nhận hoa chúc mừng tại trụ sở Công an tỉnh và Công an các đơn vị, địa phương.

“Công an tỉnh trân trọng thông báo và mong nhận được sự ủng hộ”, công văn nêu.