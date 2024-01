Công an Bình Thuận: Xót xa khi nhiều học sinh, sinh viên bị xử lý vì liên quan đến pháo

Công an tỉnh Bình Thuận vừa tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí để thông tin về kết quả công tác công an năm 2023. Đại tá Lê Quang Nhân, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì cuộc gặp mặt.

Quang cảnh Công an Bình Thuận gặp gỡ báo chí. Ảnh PN

Trong năm 2023, Công an tỉnh đã tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự.

Lực lượng chủ động nắm chắc địa bàn, dự báo, đánh giá sát tình hình để kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp giải quyết các vụ, việc phát sinh ngay tại cơ sở, không để phức tạp, tạo thành “điểm nóng” về an ninh, trật tự.

Công an tỉnh đã phát động 5 đợt cao điểm tấn công trấn áp mạnh các loại tội phạm, nhất là tội phạm hình sự nguy hiểm, tội phạm “tín dụng đen”, cho vay lãi nặng, tội phạm cờ bạc... Công an đã đấu tranh, triệt phá, chặt đứt nhiều đường dây ma túy lớn, gắn với tăng cường công tác quản lý người nghiện. Công tác đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về kinh tế, môi trường tiếp tục được đẩy mạnh…

Đại tá Lê Quang Nhân, Giám đốc Công an Bình Thuận thông tin tại cuộc gặp gỡ báo chí. Ảnh PN.

Công an tỉnh đã triển khai các biện pháp bảo vệ tuyệt đối an toàn hàng chục sự kiện trong chuỗi hoạt động năm du lịch Quốc gia "Bình Thuận - Hội tụ xanh" năm 2023, tạo được sự an tâm, an toàn cho du khách và nhân dân, góp phần thúc đẩy du lịch và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đại tá Đinh kim Lập, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận cho biết ông rất xót xa khi chỉ mới 15 ngày thực hiện cao điểm, Công an Bình Thuận đã phát hiện đến 14 vụ mua bán pháo nổ trái phép, tạm giữ 20 người.

“Tất cả những trường hợp này đều là học sinh, sinh viên, đều còn rất trẻ. Tuy nhiên với hành vi này, những thanh niên với tương lai còn rất dài ở phía trước sẽ đối mặt với án phạt hình sự rất nặng. Rất xót xa và tôi rất mong báo chí truyền thông mạnh mẽ hơn về hành vi mua bán, tàng trữ pháo nổ để lứa tuổi thanh thiếu niên biết cảnh giác, tránh xa đừng phạm pháp mà tự khóa cửa tương lai của chính mình”, Đại tá Lập bày tỏ.

Đại tá Đinh Kim Lập xót xa khi có quá nhiều sinh viên phạm pháp mua bán pháo nổ. Ảnh PN.

Đại tá Lê Quang Nhân, Giám đốc Công an tỉnh, khẳng định, để đạt được kết quả trong năm 2023, ngoài sự nỗ lực phấn đấu của toàn lực lượng Công an tỉnh, luôn có sự ủng hộ, giúp đỡ của các cơ quan báo chí trong và ngoài tỉnh.

Người đứng đầu Công an Bình Thuận mong muốn trong thời gian tới, các cơ quan báo chí sẽ tiếp tục đồng hành với lực lượng Công an nhân dân, tăng cường phản ánh tình hình, kết quả công tác; tích cực phát hiện, biểu dương những tấm gương người tốt, việc tốt; phát hiện, đấu tranh với những hành vi tiêu cực, vi phạm pháp luật, góp phần xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự chính quy, tinh nhuệ.

PHƯƠNG NAM