Công an cảnh báo lợi dụng 'hiện tượng Thích Minh Tuệ' để trục lợi 19/06/2024 10:48

(PLO)- Công an tỉnh Gia Lai cảnh báo các hoạt động lợi dụng 'hiện tượng Thích Minh Tuệ' để trục lợi.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao Công an tỉnh Gia Lai vừa phát đi cảnh báo về tình trạng nhiều tiktoker, youtuber, facebooker lợi dụng “hiện tượng Thích Minh Tuệ” để trục lợi.

Cơ quan công an cũng khuyến cáo người dùng mạng xã hội tuân thủ Luật An ninh mạng, các quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân, quy tắc ứng xử trên mạng xã hội; tránh việc tụ tập đông người gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự tại địa bàn.

Ông ĐMT trình báo cơ quan công an. Ảnh: CA.

Theo Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao Công an tỉnh Gia Lai, vừa qua Công an tỉnh này tiếp nhận trình báo của ông ĐMT (39 tuổi, ngụ huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh) tố cáo một số tài khoản trên mạng xã hội đăng tin vu khống ông lợi dụng hình ảnh ông Lê Anh Tú – sư Thích Minh Tuệ để kêu gọi từ thiện. Sự việc gây ảnh hưởng đến danh dự cá nhân, gia đình ông.

Ông T còn tố cáo nhiều người lợi dụng bộ hành, theo “đoàn hộ pháp” cho sư Thích Minh Tuệ để quay phim, livestream, chụp chụp ảnh trục lợi.

Theo cơ quan công an, thời gian đầu ông Lê Anh Tú cùng với một người (gọi là Minh Tạng) bộ hành khất thực từ Bắc vào Nam. Tuy nhiên, khi vào đến các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị… bắt đầu xuất hiện nhiều người đến từ các tỉnh thành cạo trọc đầu đến đi cùng đoàn.

Trong đoàn bộ hành có 70 người cạo trọc đầu thì có 16 tiktoker, youtuber đến từ tỉnh An Giang; 12 tiktoker, youtuber đến từ tỉnh Kiên Giang… Ngoài ra, có rất nhiều người sử dụng các nền tảng mạng xã hội livestream để kiếm tiền.

Cũng theo cơ quan công an, một số đối tượng chống phá đất nước đã lợi dụng “hiện tượng Thích Minh Tuệ”, nhất là sau khi ông Lê Anh Tú được cơ quan chức năng hỗ trợ ẩn tu, để xuyên tạc về chính sách tôn giáo của Đảng, Nhà nước.