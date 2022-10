Công an Đồng Nai khuyến cáo không nên tích trữ xăng dầu vì nguy cơ cháy nổ

(PLO)- Công an tỉnh Đồng Nai khuyến cáo người dân không nên tích trữ xăng dầu trong nhà để bảo đảm an toàn tính mạng và sức khỏe cho gia đình.

Theo công an tỉnh Đồng Nai, tình trạng người dân xếp hàng mua xăng vẫn tiếp diễn ở nhiều cây xăng trên địa bàn, nhất là TP Biên Hòa trong những ngày qua. Người mua phải chờ đến 30 phút để đến lượt đổ xăng, hầu hết xe máy chỉ được đổ 30 ngàn đồng, xe ô tô chỉ được đổ được 300 ngàn đồng.

Ngoài ra nhiều cây xăng đã đóng cửa vì không nhập được hàng để bán dẫn đến việc mua xăng cũng gặp không ít khó khăn. Vì vậy nhiều người dân đã mang theo bình, can để mua xăng mang về tích trữ. Điều này sẽ rất nguy hiểm vì nguy cơ cháy, nổ, cao đặc biệt là trong không gian kín, hẹp.

Do đó, công an tỉnh Đồng Nai khuyến cáo người dân không nên tích trữ xăng dầu trong nhà. Ngoài ra việc tích trữ xăng, dầu gây cháy, nổ có thể bị xử lý hành chính, có thể xử lý hình sự vì vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy gây thiệt hại cho người khác.

Để đảm bảo an toàn phòng chống cháy, nổ và bảo vệ an toàn tính mạng, sức khỏe và tài sản cho chính bản thân mình, Công an tỉnh Đồng Nai khuyến cáo người dân chỉ mua xăng, dầu vừa đủ với nhu cầu sử dụng, không tích trữ tại nhà để bảo đảm an toàn tính mạng và sức khỏe cho gia đình.

Trường hợp hộ gia đình bắt buộc phải tích trữ xăng, dầu để phục vụ cuộc sống, sinh hoạt hàng ngày như chạy máy phát điện, máy bơm phục vụ nông, lâm, ngư nghiệp và trong trường hợp đã tích trữ xăng dầu cần thì có biện pháp bảo quản an toàn có kho riêng, tuyệt đối không tồn chứa xăng dầu trong khu vực có người ở, cách xa nguồn nhiệt (bếp đun, đốt rác…).

Ngoài ra các thiết bị chứa phải đảm bảo không bị bục, rách làm xăng dầu tràn ra ngoài.Ngăn cách và cảnh báo để trẻ em và người khác không tiếp cận được khu vực tồn chứa xăng dầu và trang bị phương tiện chữa cháy tại chỗ như.

Do đó, người dân không nên tin vào những đồn đoán vô căn cứ, không nên tích trữ xăng dầu trong nhà nhằm tránh các nguy cơ cháy, nổ có thể xảy ra, đảm bảo các điều kiện an toàn về PCCC tại hộ gia đình. Mọi người cần nêu cao ý thức, vai trò trách nhiệm trong việc đảm bảo an toàn PCCC tránh để hậu quả đáng tiếc khi xảy ra sự cố cháy, nổ.

VŨ HỘI