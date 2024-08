Công an Hà Nam vào Bình Dương, TP.HCM… làm căn cước cho người dân của tỉnh này 13/08/2024 08:53

(PLO)- Công an Hà Nam thông báo cho tất cả các công dân có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Hà Nam đang sinh sống, học tập, làm việc tại các tỉnh, thành sắp xếp thời gian đến các điểm lưu động để làm căn cước.

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công dân có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Hà Nam đang sinh sống tại các tỉnh, thành được cấp thẻ căn cước nhanh chóng, tiết kiệm chi phí, thời gian đi lại, Công an tỉnh Hà Nam đã thành lập Đoàn công tác đến các tỉnh, thành thu nhận hồ sơ cấp căn cước cho công dân.

Theo đó, từ ngày 7-8 đến 15-8-2024, Công an Hà Nam cử Đoàn công tác gồm cán bộ, chiến sĩ thuộc Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh, Công an các huyện, thị xã, thành phố chia thành 5 tổ công tác đến các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gồm: TP Hà Nội; TP.HCM, tỉnh Bình Dương để thu nhận hồ sơ cấp căn cước cho công dân có hộ khẩu thường trú tại Hà Nam đang sinh sống, lao động, học tập tại các địa phương trên.

Công an Hà Nam thu nhận hồ sơ cấp căn cước cho công dân làm ăn xa

Cụ thể, hai tổ công tác của Công an Hà Nam thu nhận hồ sơ cấp căn cước tại TP Hà Nội; hai tổ công tác thu nhận hồ sơ cấp căn cước tại TP.HCM và một tổ công tác thu nhận hồ sơ cấp căn cước tại tỉnh Bình Dương.

Hiện trong 2 ngày 12 và 13-8, trong khoảng thời gian từ 7h đến 19h30’ hàng ngày, các tổ công tác của Công an tỉnh Hà Nam tổ chức thu nhận căn cước ở TP Hà Nội gồm: Số 44 Phạm Ngọc Thạch, quận Đống Đa, TP Hà Nội và số 96 Tô Hiến Thành, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội.

Tại TP.HCM là ở Công an phường 27, quận Bình Thạnh; Đội Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an quận Tân Phú.

Còn ở tỉnh Bình Dương là ở Công an phường Uyên Hưng, TP Tân Uyên.

Để đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành mục tiêu cấp căn cước cho 100% công dân trong độ tuổi theo quy định, Công an tỉnh Hà Nam thông báo cho tất cả các công dân có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Hà Nam đang sinh sống, học tập, làm việc tại các tỉnh, thành phố trên biết và chủ động sắp xếp, bố trí thời gian đến các điểm lưu động để làm căn cước, từ đó có điều kiện, cơ sở thực hiện các quyền lợi của mình sau này, đồng thời góp phần xây dựng nền hành chính số văn minh, hiện đại và thuận tiện.