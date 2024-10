Công an huyện Củ Chi tạm giữ 66 xe máy của học sinh đang đậu trong bãi xe nhà trường 17/10/2024 16:49

(PLO)- Công an huyện Củ Chi đã kiểm tra Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên và Trường THPT Củ Chi, phát hiện 82 mô tô trên 50 cm3 được trông giữ tại bãi xe của nhà trường.

Ngày 17-10, Công an huyện Củ Chi, TP.HCM, đã huy động lực lượng kiểm tra bãi trông giữ xe của các trường học và cơ sở giáo dục trên địa bàn có giữ mô tô trên 50 cm3 cho học sinh chưa đủ điều kiện điều khiển.

Công an huyện Củ Chi kiểm tra bãi giữ xe Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên. Ảnh: Công an huyện Củ Chi

Theo đó, lực lượng chức năng đã kiểm tra Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên và Trường THPT Củ Chi, phát hiện có 82 mô tô trên 50 cm3 được trông giữ tại bãi xe của nhà trường.

Công an huyện đã chỉ đạo lực lượng phối hợp nhà trường xác minh, trích xuất camera, mời các học sinh để làm rõ và lập biên bản vi phạm; đồng thời mời phụ huynh của các em đến làm việc và cam kết.

Kết quả, Công an huyện Củ Chi đã lập 66 biên bản vi phạm hành chính và tạm giữ 66 mô tô.

Công an huyện Củ Chi kiểm tra bãi giữ xe của Trường THPT Củ Chi. Ảnh: Công an huyện Củ Chi

Thời gian tới, Công an huyện Củ Chi sẽ tiếp tục chỉ đạo lực lượng CSGT-TT và công an các xã, thị trấn thực hiện quyết liệt hơn nữa các biện pháp nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh.

Công an làm việc với các học sinh đi mô tô. Ảnh: Công an huyện Củ Chi

Theo Công an huyện Củ Chi, vừa qua, đơn vị này đã tham mưu UBND huyện và Ban An toàn giao thông huyện triển khai nhiều biện pháp nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh.

Trong đó, đẩy mạnh tuyên truyền với nhiều hình thức như tuyên truyền trực tiếp, tờ rơi, pano áp phích tuyên truyền, tuyên truyền qua đài truyền thanh huyện, trên các trang thông tin điện tử, mạng xã hội Facebook, Zalo...

Công an huyện cũng phối hợp với chính quyền địa phương kiểm tra việc thực hiện cam kết chấp hành các quy định về trật tự an toàn giao thông của học sinh, phụ huynh, giáo viên và việc trông giữ xe của học sinh chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông tại bãi xe các trường học, cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện.

Công an huyện Củ Chi đã lập 66 biên bản vi phạm. Ảnh: Công an huyện Củ Chi

Đồng thời, đơn vị cũng tăng cường tuần tra kiểm soát nhằm xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm giao thông của lứa tuổi học sinh.

"Từ giữa tháng 12-2023 đến nay, đơn vị đã lập 680 biên bản vi phạm hành chính" -Công an huyện Củ Chi thông tin.