Test nhanh ma tuý cho 120 tài xế ở Bến xe Củ Chi

(PLO)- Ngay sau lễ ra quân, Công an huyện Củ Chi đã tổ chức test nhanh chất ma túy đối với 120 tài xế xe buýt tại bến xe Củ Chi.

Ngày 30-8, Công an huyện Củ Chi đã tổ chức lễ ra quân phối hợp thực hiện đợt kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông và sử dụng trái phép chất ma túy tại bến xe Củ Chi.

Theo Công an huyện Củ Chi, các lực lượng chức năng đã phối hợp, xét nghiệm nhanh chất ma túy đối với hơn 120 tài xế lái xe buýt tại bến xe này. Qua kiểm tra, không phát hiện tài xế nào vi phạm.

Cũng trong khuôn khổ buổi ra quân, Đội CSGT-TT huyện Củ Chi kiểm tra hoạt động vận tải của xe khách, xe tải, xe container trên các tuyến đường của huyện.

CSGT đã vận động tài xế ký cam kết chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ.

Thiếu tá Trần Hữu Đức, Đội Trưởng Đội CSGT-TT huyện Củ Chi cho biết đợt kiểm tra lần này nhằm tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông, nhất là trên lĩnh vực vận tải hành khách và hàng hóa, kéo giảm tai nạn giao thông trên địa bàn huyện trong dịp Lễ 2-9.

Đồng thời nâng cao hiệu quả trong công tác tấn công, trấn áp tội phạm về ma túy, đẩy mạnh tuyên truyền tạo nên một chiến dịch truyền thông về phòng, chống ma túy.

Chiều cùng ngày, tại phiên họp của UBND TP.HCM đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 8, tám tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tháng 9, lãnh đạo Công an TP.HCM cho biết từ 14-8, Công an TP đã có kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự nhân dịp Lễ 2-9.

Trong đó Công an TP đã phân công cụ thể, tổ 363 sẽ tăng cường tuần tra, vừa công khai, vừa mật phục và CSGT sẽ tăng cường cường điều tiết giao thông ở các cửa ngõ, nhà ga, bến xe, trung tâm TP…

HOÀNG TUẤN - HOÀNG KIM