Công an kiểm tra khu đào vàng trái phép, triệu tập 2 người đe dọa phóng viên

(PLO)- Công an huyện Phước Sơn, Quảng Nam tổ chức truy quét “vàng tặc”, triệu tập hai người có hành vi uy hiếp, đòi đánh phóng viên.

Sáng 22-7, Chủ tịch UBND huyện Phước Sơn Lê Quang Trung, cho biết sau khi tiếp nhận thông tin từ PLO, UBND huyện Phước Sơn đã chỉ đạo cho lực lượng công an kiểm tra, truy quét những người làm vàng trái phép tại khu vực bãi 5A (xã Phước Thành, huyện Phước Sơn) ngay trong chiều 21-7.

Lực lượng chức năng đã tháo dỡ các số lán trại, tiêu huỷ phương tiện, máy móc dùng để làm vàng trái phép.

Theo ông Trung, Công an huyện Phước Sơn cũng đã triệu tập 2 người có hành vi uy hiếp, đuổi dọa đánh phóng viên. Qua làm việc, những người này khai do say rượu nên không kiểm soát được hành vi.

“Lực lượng công an kiểm tra và có báo cáo ban đầu như vậy. Đầu tuần tới giao ban, chúng tôi sẽ nghe lại báo cáo cụ thể và sẽ cung cấp thông tin cho báo chí”, ông Trung thông tin.

Trước đó, theo phản ánh của người dân, chúng tôi đến khu vực bãi vàng 5A (xã Phước Thành, huyện Phước Sơn, Quảng Nam) ghi nhận việc khai thác vàng trái phép tại đây.

Theo ghi nhận của chúng tôi, hoạt động khai thác vàng diễn ra rầm rộ. Những người khai thác vàng đang làm công đoạn xay đá, tuyển vàng. Tiếng máy cối xay đá nổ vang cả khu rừng. Phía bên trên, nhiều lán trại vẫn còn người ở, nhưng hoạt động khai thác vàng đã tạm dừng.

Khi PV chụp ảnh, ghi hình khu vực thì hai người từ lán trại đi ra, yêu cầu chúng tôi ra khỏi khu vực khai thác vàng. “Biến, biến, biến… đập chết cha tụi bây”, một người nói.

Một người khác tay cầm theo búa bằng gỗ đuổi, đòi lao vào hành hung. Khi chúng tôi lùi khoảng 50 mét thì có một thanh niên tiếp cận can ngăn, người này mới dừng lại.

Ông Hồ Văn Phức, Chủ tịch UBND xã Phước Thành, cho biết khu vực bãi 5A trước đây cấp phép cho một công ty khai thác vàng. Sau này, ông Ngô Văn Quang (Công ty Phước Minh) mua lại trồng keo.

“Ông Quang để cho mấy người quản lý rừng keo chỗ đó, chứ khu vực này đã hết phép khai thác vàng từ lâu… Vàng không ai cấp phép, nếu làm thì chắc làm trái phép rồi!”, ông Phức nói.

Trả lời PV qua điện thoại, ông Ngô Văn Quang, Giám đốc Công ty TNHH Phước Minh, xác nhận khu vực bãi 5A do ông mua lại của một công ty khác từ nhiều năm trước, sau này hết phép nên trồng keo.

Giám đốc Công ty TNHH Phước Minh phủ nhận chuyện khai thác vàng trái phép tại khu vực này, đồng thời phủ nhận những người tại khu vực này không phải người của mình.

"Mấy đứa làm bên bãi 5A không phải của mình, là người dân làm tọ mọ (làm vàng thủ công - PV). Tôi không bao giờ cho làm chỗ đó... Công ty đã có văn bản đề nghị cơ quan chức năng truy quét", ông Quang nói.

