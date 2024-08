Công an làm việc với nhiều xe ôm làm cò phòng khám trước cổng BV Tai Mũi Họng 08/08/2024 14:12

(PLO)- Công an phường 9, quận 3 đã mời làm việc với nhiều tài xế xe ôm sau phản ánh về tình trạng “cò phòng khám” trước cổng Bệnh viện Tai Mũi Họng TP.HCM.

Liên quan đến phản ánh “Bát nháo cò xe ôm ở bệnh viện Tai Mũi Họng”, ngày 8-8, theo tìm hiểu của PV, Công an phường 9, quận 3 đã mời 8 tài xế xe ôm về trụ sở để làm rõ hành vi “cò” phòng khám tư nhân như báo Pháp Luật TP.HCM đã nêu.

Tại trụ sở Công an phường 9, các tài xế xe ôm này khai nhận chỉ chạy xe ôm khi có khách, việc làm "cò" cho phòng khám tư nhân như báo nêu, chỉ có bốn người trong tổ xe ôm tự quản là: H, H, D và N là có hành vi làm "cò".

Lợi dụng việc người dân tập trung xếp hàng để lấy số thứ tự khám bệnh ở Bệnh viện Tai Mũi Họng, các "cò" phòng khám tiếp cận để dẫn dụ người dân vào phòng khám tư. Ảnh: YT

Tuy nhiên, hiện Công an phường chưa làm việc được với bốn xe ôm trên do những người này không còn xuất hiện ở khu vực xung quanh BV Tai Mũi Họng sau khi báo đăng bài.

Trước đó, Công an phường 9 cũng đã xây dựng kế hoạch kết hợp Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận 3 kiểm tra hành chính những tài xế là xe ôm thực hiện hành vi “cò mồi”, chèo kéo khách vào khám bệnh tại phòng khám tư trước cổng BV Tai Mũi Họng.

Một "cò" phòng khám hướng dẫn người dân vào phòng khám tư trước cổng Bệnh viện Tai Mũi Họng. Ảnh: TY

Công an phường đã làm việc, lập hồ sơ, cảm hóa giáo dục những người này nhưng một số tài xế xe ôm vẫn tiếp tục hành vi chèo kéo khách vào phòng khám tư gây mất an ninh trật tự trước cổng BV Tai Mũi Họng.

Trường hợp người này tiếp tục thực hiện hành vi liên quan đến an ninh trật tự và trật tự an toàn giao thông thì công an sẽ thực hiện các biện pháp chế tài để răn đe.

Hồi năm 2009, UBND phường 9, quận 3 có thành lập một tổ xe ôm tự quản để quản lý, giao cho Công an phường hướng dẫn…Tuy nhiên, tổ xe ôm được đánh giá là hoạt động biến tướng, phức tạp.

Công an phường 9, phối hợp với Đội CSHS, Công an quận 3 hiện đang tiếp tục làm rõ hành vi của những người này để xử lý theo quy định.