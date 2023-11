Công an ném dây giải cứu người đàn ông bị kẹt giữa sông La Ngà

(PLO)- Một thanh niên đi lấy măng về tới giữa sông La Ngà thì bất ngờ lũ từ thượng nguồn đổ về dữ dội và sau 15 phút đã được công an giải cứu an toàn.

Ngày 2-11, Công an xã La Dạ, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận xác nhận đơn vị vừa giải cứu an toàn một người đàn ông bị kẹt ở khu vực thác Ông Một, sông La Ngà.

Công an chuẩn bị dây thừng bơi ra sông giải cứu nạn nhân. Ảnh VP.

Cụ thể lúc 17 giờ ngày 1-11, người dân địa phương báo tin có một người đàn ông đang đứng chới với giữa sông La Ngà kêu cứu trong khi nước lũ từ thượng nguồn bất ngờ ập về dữ dội. Người đàn ông này lại không biết bơi.

Kíp trực gồm Trung úy K’ Văn Luyến, Công an xã La Dạ; công an viên Vũ Hải Phong và dân phòng Huỳnh Quang Chánh lập tức mang theo áo phao, dây thừng ra sông La Ngà giải cứu người.

Do nước lớn, sông La Ngà nhiều đá và nước chảy rất xiết nên việc tiếp cận người đàn ông khá khó khăn.

Sau hơn 15 phút nạn nhân đã được công an giải cứu vào bờ. Ảnh VP.

Lực lượng công an đã phải choàng dây thừng quanh người, dò từng bước và sau hơn 15 phút mới tiếp cận cho nạn nhân mặc áo phao, rồi vòng dây kéo vào bờ an toàn.

Được biết, người đàn ông được công an xã La Dạ giải cứu tên P (35 tuổi), ngụ thôn 3, xã La Dạ, trưa cùng ngày vào rừng lấy măng khi trở về gặp nạn nhưng may mắn được giải cứu an toàn.

PHƯƠNG NAM