Công an Phú Yên phối hợp Bộ Công an phá đường dây cá độ bóng đá

(PLO)- Công an Phú Yên phối hợp một số đơn vị thuộc Bộ Công an, công an các tỉnh triệt phá đường dây cá độ bóng đá qua mạng internet.

Ngày 27-12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Yên cho biết cơ quan CSĐT Công an tỉnh này đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với gồm Trần Minh Đạt (37 tuổi, ngụ xã An Mỹ, huyện Tuy An, Phú Yên), Nguyễn Ngọc Cường (36 tuổi), Trần Ngọc Khanh (35 tuổi), Nguyễn Huỳnh Đức (33 tuổi, cùng ngụ TP.HCM).

Bốn nghi can này trong đường dây đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet mà Công an Phú Yên vừa triệt phá.

Theo Phòng Cảnh sát hình sự Công an Phú Yên, qua nắm tình hình, các trinh sát phòng Cảnh sát hình sự phát hiện đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet do Trần Minh Đạt cầm đầu.

Quá trình xác minh đối với Đạt và những người liên quan đường dây của Đạt, cơ quan công an phát hiện nhiều người hoạt động tại các tỉnh, thành trên cả nước.

Giữa tháng 11-2022, giám đốc Công an tỉnh Phú Yên quyết định xác lập chuyên án do Đại tá Võ Duy Tuấn, Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên, làm trưởng ban.

Tham gia lãnh đạo ban chuyên án còn có lãnh đạo Phòng 6 Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an).

Ngày 25-12, lực lượng Công an Phú Yên phối hợp Phòng 6 - Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phân công bốn tổ công tác tại các tỉnh Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận và TP.HCM phối hợp công an các tỉnh, TP liên quan đồng loạt triệu tập làm việc tám người để đấu tranh làm rõ hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Bước đầu các nghi can thừa nhận hành vi, số tiền giao dịch đánh bạc từ tháng 1-2022 đến tháng 12-2022 là hơn 400 tỉ đồng.

Ngoài bốn người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, công an đang đấu tranh với bốn người còn lại để làm rõ hoạt động phạm tội của những người này.

TẤN LỘC