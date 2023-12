Công an phường tặng 300 bình PCCC cho người dân khó khăn

(PLO)- Từ đầu năm 2023 đến nay, Công an phường, UBND phường Bến Thành, quận 1 đã vận động trên 120 triệu đồng mua 300 bình PCCC tặng cho người dân trên địa bàn.

Sáng 1-12, Công an phường Bến Thành, quận 1, TP.HCM phối hợp cùng UBND phường Bến Thành đã đến nhà tận nhà một số hộ dân sống trong hẻm trên địa bàn phường đã trao tặng bình phòng cháy chữa cháy (PCCC) cho người dân.

Những chiến bình PCCC được công an phường Bến Thành mang tặng cho người dân. Ảnh: NGUYỄN HIỀN

Nhận bình PCCC do các chiến sỹ công an phường Bến Thành tặng, bà Nguyễn Thị Hoa (ngụ tại 24/1 đường Thủ Khoa Huân, phường Bến Thành), chia sẻ: “Nhà của tôi chật hẹp, lại nằm ở trong hẻm nên nếu xảy ra cháy nổ cũng rất nguy hiểm. Từ trước đến nay, nhà tôi chưa có trang bị thiết bị PCCC nào. Nay được tặng tôi rất vui, có bình PCCC để phòng trong nhà an tâm hơn”.

Cán bộ Công an phường Bến Thành hướng dẫn người dân sử dụng bình PCCC. Ảnh: NGUYỄN HIỀN

“Do nhà ở trong hẻm nên nhà tôi lúc nào cũng trang bị một bình chữa cháy để phòng ngừa phòng. Về vấn đề PCCC, ở đây cảnh sát khu vực cũng thường xuyên xuống kiểm tra và nhắc nhở bà con nên tự trang bị cho mình những thiết bị PCCC để không may có cháy thì cùng nhau chữa”- anh Trung Nam Sang, ngụ tại 24/12 Thủ Khoa Huân nêu.

Công an phường tặng bình PCCC cho hộ dân trên địa bàn phường Bến Thành, quận 1. Ảnh: NGUYỄN HIỀN

Trao đổi với PV, Đại úy Phạm Thành Tài, Phó Trưởng Công an phường Bến Thành, quận 1, cho biết thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Ban chỉ huy Công an Quận 1 trong công tác PCCC, trong đó công an quận yêu cầu 100% hộ dân sinh sống trên địa bàn phải trang bị bình PCCC.

Công an phường Bến Thành đã tham mưu cho Đảng ủy, UBND phường Bến Thành vận động các hộ dân sinh sống trên địa bàn phường trang bị bình PCCC cho gia đình.

Đối với các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, công an phường và UBND vận động mạnh thường quân và cán bộ cơ sở đóng góp mua bình PCCC để tặng cho người dân.

Từ đầu năm đến nay công an phường Bến Thành đã tổ chức ba đợt tặng bình PCCC cho 300 hộ dân trên địa bàn phường. Ảnh: NGUYỄN HIỀN

Đại úy Tài thông tin: Từ đầu năm 2023 đến nay, Công an phường, UBND phường Bến Thành đã vận động trên 120 triệu đồng mua 300 bình PCCC tặng cho người dân trên địa bàn. Theo đó, từ đầu năm 2023 công an phường đã tổ chức ba đợt tặng bình PCCC cho 300 hộ dân trên địa bàn phường có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời, cán bộ công an phường cũng đã xuống trực tiếp các hộ dân để hướng dẫn người dân cách sử dụng.

Ngoài ra, công an phường cũng đã vận động các hộ dân tham gia tổ liên gia an toàn về PCCC và đã lắp đặt thiết bị PCCC cho 30 tổ với tổng kinh phí trên khoảng 450 triệu đồng.

