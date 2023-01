Công an Quảng Ngãi triệt phá đường dây đánh bạc 50 tỉ đồng qua mạng

(PLO)- Các trinh sát Phòng An ninh mạng Công an tỉnh Quảng Ngãi đã phối hợp với đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM triệt phá đường dây cá cược qua mạng.

Từ đầu năm 2022 đến khi bị triệt phá, đường dây đánh bạc này đã hình thành được 15 đại lý, tổ chức cho hơn 100 con bạc tham gia cá cược với số tiền khoảng 50 tỉ đồng. Đây là đường dây đánh bạc qua mạng lớn nhất từ trước đến nay bị triệt phá trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Ngày 3-1, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Quảng Ngãi, cho biết đơn vị vừa triệt phá thành công đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc qua mạng dưới hình thức cá độ bóng đá với số tiền giao dịch khoảng 50 tỷ đồng. Cầm đầu đường dây đánh bạc là Phạm Quốc Hùng (30 tuổi, trú tại Tổ 7, phường Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi). Từ đầu năm 2022, Phạm Quốc Hùng được một người quen qua mạng xã hội cung cấp một tài khoản cấp tổng đại lý (Master). Từ tài khoản Master này, Hùng truy cập vào trang web cá cược sasa889.com tiếp tục tạo hàng chục tài khoản cấp đại lý (Agent) và giao các đại lý để lôi kéo, thu hút hàng trăm con bạc trong và ngoài tỉnh tham gia, nhất là trong thời gian diễn ra World Cup 2022. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã nhanh chóng xác định Nguyễn Thanh Khiết (28 tuổi, quê ở xã Tịnh Bình, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi) trú tại TP.HCM là một mắt xích quan trọng trong đường dây của Hùng, được giao tài khoản cấp Agent với hàng chục con bạc tham gia cá cược, hoạt động tại TP.HCM với vỏ bọc là chủ cơ sở nha khoa thẩm mỹ khá thành đạt. Trinh sát của Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã phối hợp các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP.HCM mời làm việc, đấu tranh với Khiết. Trước những chứng cứ về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng, Nguyễn Thanh Khiết đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội và bị di lý về Quảng Ngãi ngay trong đêm. Tại Quảng Ngãi, các trinh sát của Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã đồng loạt triệu tập làm việc với Phạm Quốc Hùng và hai con bạc Đặng Diệu Ngọc Minh (31 tuổi, trú tại thôn Tây, xã Tịnh Sơn, huyện Sơn Tịnh), Nguyễn Minh Tây (31 tuổi, trú tại thôn Tân Mỹ, xã Tịnh An, thành phố Quảng Ngãi) trực tiếp lấy tài khoản thành viên (Member) từ Nguyễn Thanh Khiết để tham gia cá cược bóng đá qua mạng internet; qua đó đã đấu tranh, làm rõ hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc của nhóm này. Sau khi điều tra, xác định rõ đối tượng, thu giữ các phương tiện, thiết bị điện tử có liên quan đến vụ việc, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã chuyển hồ sơ vụ việc cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi để điều tra mở rộng theo thẩm quyền. HOÀNG HÀ