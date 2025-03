Công an Quảng Ngãi vận hành phần mềm 'Hệ thống thông tin, chỉ huy đến ‎công an cấp xã' 07/03/2025 17:11

(PLO)- Sau sắp xếp, tinh gọn bộ máy khi không tổ chức Công an cấp huyện, Công an Quảng Ngãi giảm 13 đơn vị cấp huyện và 74 đơn vị cấp đội.

Ngày 7-3, Ban Chỉ đạo 248 Công an tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị sơ kết, đánh giá kết quả triển khai thực hiện sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy khi không tổ chức công an cấp ‎huyện và khai trương, ra mắt Phần mềm Hệ thống thông tin, chỉ huy đến ‎công an cấp xã.

Tại Hội nghị, Đại tá Phan Công Bình, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi biểu dương, đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm của các cán bộ trong Ban Chỉ đạo, 2 Tiểu ban và 13 Tổ công tác đã “kề vai, sát cánh”, thường xuyên bám sát, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện sắp xếp, bàn giao tại trụ sở công an cấp huyện.

Đại tá Phan Công Bình, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi phát biểu tại Hội nghị.

Nhờ đó, đơn vị đã hoàn thành 100% khối lượng công việc bảo đảm đúng lộ trình.

Sau sắp xếp, tinh gọn, Công an tỉnh Quảng Ngãi giảm 13 đơn vị cấp huyện và 74 đơn vị cấp đội; tổ chức bộ máy mới hoạt động ổn định, hiệu quả công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự được tăng cường.

Cũng tại Hội nghị, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức lễ khai trương, ra mắt Phần mềm “Hệ thống thông tin, chỉ huy từ công an cấp tỉnh đến công an cấp xã”.

Đây là Phần mềm do đội ngũ cán bộ chuyên trách của Phòng tham mưu nghiên cứu, xây dựng, cài đặt trên nền tảng mạng BCAnet có bảo mật; được thiết kế hiện đại với ngôn ngữ lập trình mở, dễ dàng chỉnh sửa, nâng cấp với chức năng tự động hóa cập nhật, quản lý, kiểm tra sổ trực ban của Công an cấp tỉnh, phòng, xã; tự động phân các ca trực; quản lý vụ việc; kiểm tra, quản lý, nhắc các đơn vị chấp hành chế độ báo cáo, thống kê…

Ban Thường vụ Đảng ủy, Lãnh đạo Công an tỉnh nhấn nút khai trương ra mắt phần mềm Hệ thống thông tin, chỉ huy từ Công an cấp tỉnh đến Công an cấp xã.

Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi biểu dương, đánh giá cao Phòng Tham mưu trong thời gian ngắn đã nghiên cứu xây dựng và đưa vào sử dụng thành công Phần mềm, bảo đảm thông tin liên lạc, phục vụ hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo, chỉ huy các cấp trong Công an tỉnh.

Kết luận Hội nghị, Đại tá Phan Công Bình nhấn mạnh, dù đã giải thể công an cấp huyện và công tác bàn giao cơ bản đã hoàn thành, nhưng về tổng thể vẫn còn nhiều vấn đề đặt ra chưa thể giải quyết ngay. Do đó, vẫn tiếp tục duy trì hoạt động của Ban Chỉ đạo 248, 2 Tiểu ban và 13 Tổ công tác địa bàn cho đến khi tổ chức bộ máy mới công an tỉnh hoạt động thông suốt, hiệu quả.

Ông chia sẻ với những khó khăn, vất vả và khối lượng công việc bộn bề của công an các đơn vị, địa phương, động viên toàn thể cán bộ, chiến sĩ tiếp tục đoàn kết, thống nhất, chung sức, đồng lòng, vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới.