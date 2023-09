Công an tạm giữ gần 1.400 bánh trung thu không rõ nguồn gốc

(PLO)- Công an quận Thanh Khê, Đà Nẵng phát hiện và tạm giữ 1.400 bánh trung thu không rõ nguồn gốc, xuất xứ sắp được bán ra thị trường.

Ngày 21-9, Công an quận Thanh Khê, Đà Nẵng cho biết đã kiểm tra hành chính cơ sở sản xuất bánh trung thu tại địa chỉ phường An Khê do bà TH (SN 1998) làm chủ.

Qua kiểm tra, phát hiện 1.373 sản phẩm bánh trung thu các loại không được cơ sở in thông tin như nhãn mác, thành phần, nơi sản xuất theo quy định.

Chủ cơ sở chưa xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của các sản phẩm này tại thời điểm kiểm tra, đồng thời chưa xuất trình được giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Bánh trung thu không rõ nguồn gốc sắp được đưa ra thị trường tiêu thụ.

Chủ cơ sở cũng cho biết số bánh này được nhập từ Hà Nội về với giá 10.000đ/chiếc. Sau khi về Đà Nẵng được đóng nhãn mác, hộp rồi phân phối cho các cơ sở khác bán ra cho người tiêu dùng trong dịp trung thu sắp tới.

Hiện Đội Cảnh sát kinh tế Công an quận Thanh Khê lập biên bản, tạm giữ toàn bộ số sản phẩm để tiếp tục làm rõ.

Minh Trường