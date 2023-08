Công an tỉnh Bình Dương tuyên dương 75 tập thể, cá nhân xuất sắc

(PLO)- Trong đợt thi đua đặc biệt, Công an tỉnh Bình Dương có nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến tận tụy với công việc.

Chiều 18-8, Công an tỉnh Bình Dương tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua đặc biệt kỷ niệm 75 năm ngày chủ tịch Hồ Chí Minh có sáu điều dạy CAND, 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc và phong trào thi đua đặc biệt “Công an Bình Dương thực hiện sáu điều Bác Hồ dạy, gương mẫu quyết tâm xây dựng lực lượng thật sự trong sạch vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất”.

Theo báo cáo, qua một năm thực hiện phong trào, đến nay toàn Công an tỉnh Bình Dương đã có nhiều gương điển hình tiên tiến tận tụy với công việc, liêm khiết, mưu trí, dũng cảm trong công tác tấn công trấn áp các loại tội phạm. Qua đó, nhiều tập thể, cá nhân được các cấp, các ngành biểu dương, quần chúng nhân dân khen ngợi.

Lực lượng an ninh đã theo dõi hàng chục website, hàng trăm tài khoản facebook của các đối tượng phản động, cơ hội chính trị có hành vi tuyên truyền, xuyên tạc chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Trên lĩnh vực giữ gìn trật tự an toàn xã hội, toàn Công an tỉnh Bình Dương đã tập trung chuyển hóa địa bàn vùng giáp ranh. Phối hợp đấu tranh phòng chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội giữa Công an tỉnh Bình Dương và Công an các tỉnh, TP có địa bàn giáp ranh.

Tỉ lệ điều tra án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt khá cao, trung bình hàng năm đạt 90%. Từ đầu năm 2023 đến nay đã điều tra làm rõ 810/897 vụ (đạt 90,3%).

Đáng chú ý, Công an tỉnh Bình Dương đã bắt giữ nhóm chế tạo, mua bán vũ khí quân dụng quy mô lớn, triệt phá đường dây mua bán người dưới 16 tuổi…

Bình Dương được đánh giá là một trong 19 tỉnh trên toàn quốc về đích sớm trong việc thực hiện dự án cấp CCCD được Bộ Công an đánh giá cao.

Đại tá Nguyễn Văn Dựt, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, cho biết trong thời gian tới tình hình tội phạm còn diễn biến phức tạp, do đó, từng cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh phải tiếp tục học tập, rèn luyện, nâng cao tinh thần quyết tâm phòng chống tội phạm.

"Từng cán bộ chiến sĩ phải tiếp tục tu dưỡng rèn luyện, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Góp phần đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn" - Đại tá Dựt nhấn mạnh.

Dịp này, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương đã tặng giấy khen cho 75 gương tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong đợt thi đua đặc biệt.

LÊ ÁNH