Công an tỉnh Điện Biên căng mình bảo đảm an toàn tuyệt đối đại lễ 7-5 04/05/2024 10:42

(PLO)- Công an tỉnh Điện Biên đã tăng cường cho Công an TP Điện Biên Phủ 600 cán bộ, chiến sĩ từ các đơn vị nhằm hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trong đại lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ.

Gần 140 kế hoạch, phương án bảo đảm an ninh trật tự (ANTT); hơn 3.000 cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ tại 300 điểm chốt bảo vệ trên địa bàn TP Điện Biên; trực sẵn sàng chiến đấu 100% quân số...

Đó là những con số mà Công an tỉnh Điện Biên đã và đang thực hiện nhằm bảo đảm an toàn toàn tuyệt đối cho Đại lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ sẽ diễn ra vào ngày 7-5 tới đây.

Nhường phòng làm việc và nơi ở cho đồng nghiệp

Thượng tá Đỗ Thị Giang, Phó Trưởng Phòng Công tác đảng, công tác chính trị (PX03) Công an tỉnh Điện Biên, cho biết: Suốt mấy tháng qua, Đại tá Ngô Thanh Bình, Giám đốc và các cán bộ trong Ban Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên đều bố trí lại phòng làm việc và nhường lại nơi nghỉ ngơi của mình cho lãnh đạo lực lượng Công an của Bộ lên tăng cường bảo đảm nhiệm vụ ANTT.

Theo đó, toàn bộ Ban giám đốc đều chuyển nơi làm việc và nơi ở ghép cùng các đơn vị nghiệp vụ.

Trung tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an làm việc với Công an tỉnh Điện Biên về công tác bảo đảm ANTT sau buổi sơ duyệt chương trình Đại lễ, sáng 3-5, tại TP Điện Biên Phủ.

Ngoài ra, toàn bộ trụ sở và nhà công vụ của Công an tỉnh, TP, các huyện giáp ranh cũng được sắp xếp, bố trí lại để bảo đảm nơi ở và làm việc cho các lực lượng Công an của Bộ và Công an tỉnh Sơn La, Lai Châu đến tăng cường, hỗ trợ Công an tỉnh Điện Biên thực thi nhiệm vụ trong dịp Đại lễ.

Đối với lực lượng Công an tham gia diễu binh, diễu hành trong Đại lễ, Công an tỉnh đã trưng dụng chín công sở có điều kiện sinh hoạt tốt nhất để bảo đảm quân số được bố trí ở tập trung theo từng khối.

Lực lượng Công an các huyện, thị xã cũng tham gia vận động nguồn tài chính hàng trăm triệu đồng, hàng tấn vật chất nhu yếu phẩm như rau, củ, quả, nước uống, sữa, thịt, cá… để chung tay cùng cơ quan hậu cần của Công an tỉnh hỗ trợ lực lượng Công an tham gia diễu binh, diễu hành.

CSGT dầm mưa dãi nắng 24/7 bảo đảm điều tiết giao thông

Sự kiện Đại lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ là điểm nhấn đặc biệt quan trọng trong Năm du lịch Quốc gia do tỉnh Điện Biên đăng cai, cùng hàng trăm sự kiện lớn nhỏ khác đều được tổ chức tại TP Điện Biên Phủ. Do đó, công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông luôn được Ban Giám đốc Công an tỉnh coi trọng. Đơn vị được giao nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông là Công an TP Điện Biên Phủ.

Lực lượng CSGT dẫn đường cho các xe vận chuyển cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang lên phục vụ Đại lễ.

Thiếu tá Bùi Tuấn Anh, Phó Trưởng Công an TP Điện Biên Phủ cho biết: Những ngày qua, lượng người và phương tiện tăng đột biến dồn về TP Điện Biên Phủ, tập trung theo các tuyến giao thông hướng về các khu di tích Đồi A1, bảo tàng, đền thờ liệt sĩ, hầm Đờ-cát, sân vận động tổ chức đại lễ kỷ niệm… khiến giao thông bị quá tải.

Để thực hiện tốt công tác bảo đảm ANTT, trật tự an toàn giao thông, hơn một tháng qua, Công an tỉnh đã tăng cường cho Công an TP 600 cán bộ, chiến sĩ từ Bộ, các phòng nghiệp vụ, Công an các huyện, thị xã để hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ.

Công an TP Điện Biên Phủ đã chủ động thiết kế, in và dán các tờ hướng dẫn an toàn giao thông khi lái xe đường đèo dốc lên tất cả các ô tô khi di chuyển lên tới địa bàn TP.

“Mặc dù công việc tăng gấp nhiều lần, điều kiện tác nghiệp khó khăn vất vả nhưng toàn thể cán bộ, chiến sĩ CSGT Công an TP Điện Biên Phủ đều tự hào và quyết tâm đảm bảo an toàn cho các đoàn, nhân dân, du khách có hành trình về nguồn, tham quan Điện Biên” - Thiếu tá Bùi Tuấn Anh chia sẻ.

Vượt mọi khó khăn hoàn thành nhiệm vụ

Theo Thượng tá Đỗ Thị Giang, khó khăn lớn nhất trong thực thi nhiệm vụ của Công an tỉnh Điện Biên cũng là khó khăn chung của tỉnh Điện Biên là sân vận động quá nhỏ, trong khi sự kiện lại rất lớn, mang tầm quốc gia.

Không chỉ người dân của tỉnh Điện Biên mà còn ở khắp mọi miền đất nước, kiều bào, du khách nước ngoài háo hức mong chờ được đến tận nơi tham gia, thưởng thức. Do đó, lượng người đổ về các địa điểm tổ chức sự kiện rất lớn khiến công tác bảo đảm ANTT có lúc rất căng thẳng.

Thêm nữa, điều kiện hạ tầng giao thông của TP Điện Biên, nơi có diện tích hơn 308 km2, dân số hơn 80.000 người cũng chưa thể bảo đảm tốt nhất cho sự kiện đặc biệt lớn như dịp Đại lễ này nên các phương án phân luồng điều tiết giao thông của lực lượng CSGT rất vất vả.

Để kiểm soát tốt mọi tình huống ANTT phát sinh trên địa bàn, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Nhân dân và du khách về Điện Biên trong dịp Đại lễ 7-5, Công an tỉnh đã hướng dẫn và ký cam kết bảo đảm ANTT cho các nhà dân gần nơi tổ chức các sự kiện, đồng thời cắt cử lực lượng tuần tra, kiểm soát 24/7.

Lần đầu tiên người dân TP Điện Biên Phủ được chứng kiến những hoạt động chính trị, văn hóa rất lớn và hoành tráng nên rất háo hức chào đón, đi xem. Bất kể ngày hay đêm, khi các hoạt động diễn ra, hàng nghìn người dân đều nhiệt tình đón xem, cổ vũ, do đó, lực lượng Công an tỉnh cũng phải thức cùng dân, mà phải thức trước dân, ngủ sau dân để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho các hoạt động.

Thượng tá Đỗ Thị Giang cũng cho biết với gần 200 hộ gia đình trên địa bàn TP Điện Biên Phủ đăng ký làm cơ sở lưu trú cộng đồng thì công an tỉnh đều phân công ít nhất một cán bộ công an thường trực 24/7 tại đó.

"Để được cấp phép là điểm lưu trú cộng đồng, các hộ gia đình đã phải trải qua sự kiểm tra, đồng ý của tổ công tác liên ngành gồm công an tỉnh, thanh tra tỉnh, sở công thương, sở văn hóa, quản lý thị trường" - Phó Trưởng Phòng PX03 nói và cho hay với các hộ dân có người thân từ xa đến lưu trú để đi tham quan hay dự Đại lễ đều được Công an phường, cảnh sát khu vực, tổ dân phố hướng dẫn làm thủ tục đăng ký tạm trú.

“Anh em có thấy mệt, vất vả nhưng trong lòng cảm thấy rất tự hào vì được phân công thực thi nhiệm vụ đặc biệt bảo đảm ANTT trong dịp Đại lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Với không ít cán bộ, chiến sĩ thì đây có thể là nhiệm vụ ý nghĩa nhất, kỷ niệm sâu sắc nhất trong đời quân ngũ...” – Thượng tá Giang chia sẻ.