Công an TP Thủ Đức: Làm 500 hồ sơ CCCD trong ngày

Thời gian qua, công an các quận, huyện và TP Thủ Đức đang tập trung ưu tiên làm CCCD cho học sinh (HS) trong hai độ tuổi sinh năm 2004 và 2007 để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THCS và THPT sắp tới.

Bên cạnh ưu tiên cấp CCCD cho HS, công an các địa phương vẫn duy trì cấp đổi CCCD cho người dân. Điều này đồng nghĩa với việc các chiến sĩ công an đang phải căng mình để giải quyết lượng công việc lớn khi thu nhận hồ sơ làm CCCD.

Do đó, không ít trường hợp người dân khi đi làm CCCD đã gặp một số khó khăn như đông người tập trung trong một khung giờ, chờ đợi quá lâu, thông tin hướng dẫn chưa rõ ràng…

Vẫn còn cảnh chen lấn xếp hàng

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, chị NTTT (TP Thủ Đức, TP.HCM) cho biết ngày 5-5 vừa qua, chị đưa con mình (sinh năm 2007) đi làm CCCD tại Công an TP Thủ Đức trên xa lộ Hà Nội ở phường Hiệp Phú. Tuy nhiên, hai mẹ con khá bất ngờ vì khi đến trụ sở công an đã có nhiều người đứng đợi để làm CCCD.

Theo chị T, khi nhận được thông báo trên Zalo của khu phố về việc HS sinh năm 2004 và 2007 khi đi làm CCCD sẽ được ưu tiên nhưng khi đến nơi lại thấy cảnh quá đông người khiến chị cảm thấy lo lắng. Trong phòng chờ lấy số để làm CCCD, mọi người chen lấn nhau để xếp hàng lấy số. Có những người đã chờ đợi rất lâu để đến lượt làm CCCD, khi đến lượt thì lại được hướng dẫn đối tượng HS đến địa điểm khác để làm.

Chị T cho biết chị dẫn con đi làm CCCD vào đầu giờ chiều nên không được bốc số vì số thứ tự làm CCCD chỉ được cấp vào buổi sáng. Thấy nhiều phụ huynh dẫn con ra về nên chị hỏi thì biết được phải qua một nơi khác để đăng ký làm CCCD cho HS.

“Sau đó tôi chở con qua trụ sở khác trên đường Đoàn Kết thì được các chú công an nhiệt tình hỗ trợ, làm thủ tục cấp CCCD ngay trong chiều hôm đó. Qua sự việc này, tôi kiến nghị Công an TP Thủ Đức cần có thông báo cụ thể về ngày giờ, đối tượng, địa điểm… làm CCCD hoặc bố trí người hướng dẫn tại các điểm làm CCCD để người dân được biết. Tránh những trường hợp người dân phải chờ đợi quá lâu vì không nắm thông tin cụ thể” - chị T nói.

Tương tự, anh TVT ở TP Thủ Đức cho biết anh cũng vừa đi làm CCCD tại trụ sở Công an TP Thủ Đức trên xa lộ Hà Nội. Tại đây, 6 giờ sáng đã bắt đầu lấy số thứ tự, anh phải đến sớm để lấy số vì thấy người đến làm CCCD cũng khá đông. “Tôi chờ đợi đến lượt cũng hơi lâu nhưng đông người thì phải chịu thôi. Mong Công an TP Thủ Đức sẽ có nhiều phương án hợp lý để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi đến làm CCCD” - anh T nói.

Hồ sơ trong ngày sẽ được giải quyết hết

Theo Công an TP Thủ Đức, hiện nay ngoài việc triển khai cấp CCCD cho HS thì công tác cấp CCCD cho các đối tượng khác vẫn duy trì bình thường.

Đơn vị này cũng thông tin công dân muốn làm CCCD có thể đăng ký qua cổng dịch vụ công của Bộ Công an tại địa chỉ: dichvucong.bca.gov hoặc đến trực tiếp trụ sở Công an TP Thủ Đức tại số 9 xa lộ Hà Nội, phường Hiệp Phú và 371 Đoàn Kết, phường Bình Thọ, TP Thủ Đức. Thời gian làm việc từ 7 giờ 30 đến 17 giờ hằng ngày. Hiện tại hằng ngày, trung bình Công an TP Thủ Đức giải quyết 500-600 hồ sơ làm CCCD. Tất cả số thứ tự phát ra đều được giải quyết hết, không cứng nhắc đến 17 giờ là ngừng giải quyết hồ sơ.

Do hiện tại đơn vị đang thực hiện nhiệm vụ kép là vừa cấp CCCD vừa cấp tài khoản định danh điện tử cho công dân khi đi làm CCCD nên quy trình xử lý sẽ chậm hơn so với việc chỉ thực hiện một nội dung cấp CCCD. Do đó, trong quá trình thực hiện có phát sinh những vướng mắc, khó khăn. Vì vậy thời gian tới, Công an TP Thủ Đức sẽ tiếp tục nghiên cứu giải pháp để phục vụ nhu cầu của nhân dân tốt nhất.

Cũng theo Công an TP Thủ Đức, trong khoảng thời gian từ ngày 2 đến 10-5 sẽ ưu tiên cấp CCCD cho HS có năm sinh 2004 và 2007 để các em thi chuyển cấp và thi tốt nghiệp THPT. Người dân lưu ý để tiện sắp xếp thời gian đăng ký làm thủ tục cho con em mình.•