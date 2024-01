Công an TP.HCM chuyển danh sách 37 cán bộ vi phạm nồng độ cồn cho cơ quan chủ quản xử lý

(PLO)- Bốn phường An Cư, An Nghiệp, An Phú và Thới Bình của quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ dự kiến sẽ sáp nhập thành một phường mới lấy tên phường Thới Bình, với dân số hơn 56.000 người.