Công an Việt Nam phối hợp triệt phá tổ chức tội phạm lừa đảo quốc tế tại Đặc khu Tam Giác Vàng 08/08/2024 11:59

(PLO)-Ngày 2-8-2024, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh chủ trì, phối hợp với Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm mua bán người Bộ Công an Lào, Công an đặc khu kinh tế Tam giác vàng; Đại diện Cảnh sát Việt Nam tại Lào, Cục Cảnh sát Hình sự, Bộ đội Biên Phòng Hà Tĩnh và các đơn vị nghiệp vụ khác đã đấu tranh, triệt phá thành công Tổ chức tội phạm hoạt động mua bán người, lừa đảo qua mạng với quy mô đặc biệt lớn, bắt gọn 155 đối tượng người Việt Nam đang hoạt động tại đặc khu kinh tế Tam giác vàng, tỉnh Bò Keo, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.