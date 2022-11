Công an Vũng Tàu kể hành trình bắt bị can bỏ trốn hơn 20 năm

(PLO)- Quá trình bỏ trốn, các bị can dùng giấy tờ giả, không đăng ký tạm trú, di chuyển nhiều nơi nhưng vẫn bị công an Vũng Tàu bắt giữ.

Ngày 16-11, trao đổi với PLO, lãnh đạo Đội Cảnh sát Hình sự công an TP Vũng Tàu thông tin, chỉ trong vòng 10 ngày đầu tháng 11-2022 đơn vị đã liên tiếp bắt giữ hai đối tượng trốn truy nã hơn 20 năm ở hai vụ án khác nhau, đều về tội trộm cắp tài sản.

Tối 3-11, tại một căn nhà trọ trên đường Thoại Ngọc Hầu, quận Tân Phú, TP.HCM, các trinh sát Đội Hình sự công an TP Vũng Tàu đã bắt giữ Lương Muội (64 tuổi), đối tượng truy nã từ năm 2002 về tội trộm cắp tài sản.

Theo các trinh sát, bà Muội quê ở quận 5, TP.HCM. Khi lớn bà Muội lập gia đình, sau đó xuống Vũng Tàu đi làm. Ngày 25-3-2002, chị V (ngụ phường 3, TP Vũng Tàu) thuê bà Muội để làm giúp việc, dọn dẹp trong nhà. Thời gian làm từ sáng đến tối hàng ngày.

Sáng 18-4-2002, bà Muội đến nhà chị V làm. Tuy nhiên trưa ngày cùng khi chị V đi làm về thì không thấy bà Muội ở nhà. Qua kiểm tra, chị V phát hiện mất một số tài sản gồm tiền, dây chuyền, lắc vàng, đồng hồ để trong tủ gỗ. Chị V đã báo công an nhưng lúc này bà Muội đã bỏ trốn. Công an đã ra quyết định truy nã bà Muội.

Sau khi bỏ trốn khỏi Vũng Tàu, bà Muội quay về lại TP.HCM gặp chồng nói rõ sự việc và cùng bỏ trốn về Long An sinh sống. Tại đây, cả hai không đăng ký tạm trú để trốn tránh sự theo dõi của công an.

Sau này, chồng của bà Muội mất. Hai mẹ con bà Muội chuyển về TP.HCM thuê phòng trọ sinh sống. Bà Muội làm nghề nhặt ve chai. Cả hai mẹ con cũng đều không đăng ký tạm trú.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát Đội Cảnh sát Hình sự công an TP.HCM đã xác định được nơi ở của bà Muội tại TP.HCM và lên kế hoạch bắt giữ.

Cũng mới đây, các trinh sát cũng bắt giữ Phạm Hoàng Chương (sinh năm 1965, tại TP.HCM) bị truy nã về tội trộm cắp.

Theo Đội Hình sự, công an TP Vũng Tàu đây là hai trong số 7 bị can truy nã, bỏ trốn trên 15 năm mà đơn vị, công an TP Vũng Tàu lên kế hoạch xác minh, truy bắt.

TRÙNG KHÁNH