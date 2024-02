Công an xử phạt một tài xế xe khách vượt ẩu từ clip trên mạng xã hội

(PLO)- Từ clip trên mạng xã hội, Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Nông đã xác minh, xử phạt, tước bằng lái tài xế xe khách vượt ẩu.

Ngày 20-2, một lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Đắk Nông, xác nhận đơn vị vừa lập biên bản, xử phạt vi phạm hành chính đối với một tài xế xe khách vì vượt ẩu.

Ông N bị phạt vì điều khiển xe khách (màu đỏ) vượt ẩu gây mất an toàn giao thông. Ảnh: M.Q

Theo thông tin từ Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Nông, vào ngày 18-2, trên mạng xã hội xuất hiện clip do người dân đăng tải về một chiếc xe khách vượt ẩu, gây mất an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh.

Vào cuộc xác minh, công an xác định vụ việc xảy ra lúc 10h10 ngày 16-2, trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua xã Thuận Hạnh, huyện Đắk Song. Tài xế vi phạm là LVN (48 tuổi, ngụ tỉnh Gia Lai). Công an xác định, ông N điều khiển xe khách loại 38 chỗ vượt xe tại đoạn đường có biển báo hiệu với nội dung cấm vượt

Sau khi xác minh, Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Nông đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính số tiền 5.000.000 đồng đối với ông N. Ngoài ra, ông N bị tước giấy phép lái xe hai tháng.

TIẾN THOẠI