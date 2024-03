Công an xuất hiện gần nhà riêng Phó Bí thư tỉnh Vĩnh Phúc

Theo ghi nhận của PLO, lúc 16 giờ 20 chiều nay (27-3), công an, xe biển xanh xuất hiện tại khu vực đầu phố Quang Trung, phường Nông Trang, TP Việt Trì, hạn chế tiếp cận nhà riêng của ông Phạm Hoàng Anh, Phó Bí thư tỉnh Vĩnh Phúc.

Một lãnh đạo UBND phường Nông Trang cho biết có ghi nhận sự xuất hiện của lực lượng công an gần nhà riêng của ông Hoàng Anh, tuy nhiên ông không nắm rõ sự việc này.

Sự xuất hiện của lực lượng chức năng tại khu vực gần nhà Phó Bí thư tỉnh Vĩnh Phúc thu hút sự chú ý của nhiều người dân trong khu vực, giao thông bị ảnh hưởng.

Người dân cũng được yêu cầu không quay phim, chụp ảnh trong lúc lực lượng chức năng làm nhiệm vụ.

Trong khi đó, những ngày trước, việc lưu thông qua con phố này diễn ra bình thường và không có sự xuất hiện của lực lượng chức năng.

Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng đã rút khỏi khu vực phố Quang Trung.

Ông Phạm Hoàng Anh (49 tuổi), nguyên quán huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ. Ông từng đảm nhiệm qua nhiều chức vụ quan trọng của tỉnh Vĩnh Phúc như Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở Xây dựng Vĩnh Phúc.

Tháng 9-2017, ông Hoàng Anh được Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh Vĩnh Phúc chỉ định làm Bí thư Thành uỷ Vĩnh Yên.

Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2020-2025, ông Hoàng Anh được Đại hội tín nhiệm bầu giữ chức phó bí thư tỉnh uỷ Vĩnh Phúc.

Trước đó, vào chiều 8-3, Cơ quan Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố bổ sung vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn.

Qua đó, khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam, khám xét đối với bà Hoàng Thị Thuý Lan, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội, Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Phúc và ông Lê Duy Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND HĐND tỉnh Vĩnh Phúc, cùng về tội nhận hối lộ.

Tại buổi họp báo về kết quả công tác công an quý I-2024 của Bộ Công an, hôm qua, 26-3, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành - Phó Cục trưởng Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03), cho biết cơ quan điều tra xác định bị can Hoàng Thị Thúy Lan và Lê Duy Thành đã nhận số tiền tương đối lớn, hàng tỉ đồng. Bước đầu, cả hai đã nộp lại số tiền này.