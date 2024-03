Công bố quyết định của Giám đốc Công an Đồng Nai điều động cán bộ

(PLO)- Hai Phó trưởng Công an TP Biên Hoà, Đồng Nai được điều động giữ chức Phó Trưởng phòng CSGT và Phó Trưởng phòng An ninh Nội địa

Ngày 11-3, Công an tỉnh Đồng Nai tổ chức Lễ công bố quyết định của Giám đốc công an tỉnh - Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang về công tác cán bộ.

Theo quyết định, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã điều động Thượng tá Đỗ Hữu Tuyến (52 tuổi), Phó Trưởng Công an TP Biên Hoà giữ chức Phó Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh.

Điều động thượng tá Trần Văn Bắc (48 tuổi), Phó Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh, giữ chức Phó trưởng Công an TP Biên Hoà.

Trưởng Công an TP Biên Hoà cùng lãnh đạo các Phòng tặng hoa chúc mừng 4 cán bộ được điều động giữ chức vụ mới. Ảnh: AT

Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai cũng có quyết định điều động Trung tá Nguyễn Lê Anh (42 tuổi) - Phó Trưởng Công an TP Biên Hoà - giữ chức Phó Trưởng phòng An ninh Nội địa công an tỉnh.

Điều động thượng tá Nguyễn Công Chức (47 tuổi) – Phó Trưởng phòng An ninh Nội địa - giữ chức Phó Trưởng Công an TP Biên Hoà.

Vũ Hội