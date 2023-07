Công ty Nhiệt điện Mông Dương: Sản xuất điện gắn với bảo vệ môi trường

(PLO)- Công tác đảm bảo môi trường sản xuất an toàn, xanh - sạch - đẹp là một trong những tiêu chí hàng đầu được Công ty Nhiệt điện Mông Dương đặt ra.

Để đạt được mục tiêu này và duy trì kết quả tích cực qua từng năm, công ty đã và đang triển khai thực hiện thu gom rác thải tại nhà máy về các điểm tập kết để xử lý, thực hiện thu gom rác, phao xốp tại cửa nhận nước tuần hoàn, triển khai nạo vét rãnh thoát nước xung quanh nhà máy - khu vực đường dùng chung của Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương 1, nhằm đảm bảo thông thoáng.

Công ty thực hiện tốt công tác phòng ngừa, kiểm soát các nguy cơ rủi ro, tai nạn và bệnh nghề nghiệp, đảm bảo An toàn vệ sinh lao động – Phòng chống cháy nổ (ATVSLĐ - PCCN) tại nơi làm việc. Công ty phối hợp công đoàn tổ chức tuyên truyền, phát động các phong trào thực hiện tốt công tác ATVSLĐ - PCCN tại các phòng, phân xưởng. Bên cạnh đó, công ty tăng cường truyền thông trên mạng xã hội, các phương tiện truyền thông nội bộ về chế độ, chính sách, nguyên nhân, nguy cơ, rủi ro mất ATVSLĐ và các biện pháp phòng tránh. Tổ chức huấn luyện ATVSLĐ - PCCN theo quy định, tập trung kỹ năng đánh giá, nhận diện các nguy cơ rủi ro về ATVSLĐ.

Công tác kiểm tra, tự kiểm tra nhằm phát hiện và kịp thời khắc phục, ngăn chặn những nguy cơ mất an toàn, xử lý các vi phạm về ATVSLĐ - PCCN cũng được công ty tăng cường thực hiện. Thường xuyên rà soát, bổ sung các quy trình, biện pháp an toàn, PCCN tại các phòng, phân xưởng; tự kiểm tra, rà soát, đánh giá rủi ro về an toàn đối với máy móc, thiết bị, vật tư.

Nhiệt điện Mông Dương đã lắp đặt hệ thống quan trắc tự động, giám sát liên tục các thông số vận hành của các thiết bị bảo vệ môi trường như: khói thải, nước thải công nghiệp, nước thải sinh hoạt, camera giám sát, hệ thống lấy mẫu nước thải tự động; hệ thống lọc bụi tĩnh điện... Các thiết bị bảo vệ môi trường luôn vận hành an toàn, liên tục, tin cậy. Các thông số khí thải, nước thải của nhà máy luôn nằm trong giới hạn cho phép.

Công ty Nhiệt điện Mông Dương chủ động triển khai đề án tiêu thụ tro xỉ. Hiện tại, công ty đã có giấy chứng nhận chất lượng tro xỉ đạt tiêu chuẩn Việt Nam để sử dụng làm vật liệu xây dựng, vật liệu không nung, phụ gia, vật liệu san lấp, vật liệu làm nền đường, đáp ứng các quy định về môi trường và được coi là “chất thải rắn công nghiệp thông thường”. Lượng tro xỉ phát sinh của Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương 1 đến nay đều được tiêu thụ hết 100%.

Trong thời gian tới, Công ty Nhiệt điện Mông Dương sẽ tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được, làm tốt hơn nữa trong công tác đảm bảo môi trường, giữ gìn môi trường làm việc xanh - sạch - đẹp, góp phần thúc đẩy sản xuất kinh doanh của Công ty, có hiệu quả, phát triển bền vững.

T.N