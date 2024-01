(PLO)- Sau khi được CSGT đường thủy Long An kịp thời cứu lên bờ, người đàn ông cho biết nhảy cầu do thua lỗ chứng khoán mất khoảng 500 triệu đồng.

Chiều 11-1, Phòng CSGT Công an tỉnh Long An cho biết Đội Cảnh sát đường thủy trạm Bến Lức trong lúc tuần tra, kiểm soát đã nhanh chóng tiếp cận, cứu một người đàn ông nhảy cầu Bến Lức tự vẫn. Người này sau đó cho biết nhảy cầu do thua lỗ chứng khoán.

Đoạn sông Vàm Cỏ Đông nơi CSGT cứu người đàn ông nhảy cầu tự vẫn. Ảnh: CA

Trước đó, trên tuyến sông Vàm Cỏ Đông, khu vực cầu Bến Lức 2, xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An, tổ tuần tra kiểm soát của Đội Cảnh sát đường thủy (Phòng CSGT Công an tỉnh Long An) trong lúc đang làm nhiệm vụ thì nghe tiếng người dân trên cầu Bến Lức 2 hô hoán có người nhảy cầu.

Lực lượng CSGT và người dân giúp đưa người đàn ông lên bờ. Ảnh: CA

Ngay lập tức, tổ tuần tra tiếp cận và phát hiện một người đàn ông đang đuối nước nổi ngay dưới chân cầu Bến Lức 2 nên áp sát và cứu kịp thời.

Người đàn ông cho biết ngụ xã Tân Trạch, huyện Cần Đước, tỉnh Long An. Do làm ăn thua lỗ trong buôn bán chứng khoán (khoảng 500 triệu đồng) nên người này đã điều khiển xe mô tô đi một mình đến cầu Bến Lức 2, bỏ xe trên cầu rồi nhảy xuống sông tự vẫn.

HUỲNH DU