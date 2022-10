CSGT vây bắt 27 thanh thiếu niên chạy xe gây rối trên Quốc lộ

(PLO)- Qua kiểm tra, Công an phát hiện đa số các phương tiện bị bắt giữ có dấu hiệu thay đổi kết cấu, đặc tính.

Ngày 26-10, tin từ Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết Phòng CSGT Công an tỉnh này vừa bắt giữ một nhóm thanh thiếu niên tụ tập gây rối, làm mất trật tự an toàn giao thông (ATGT) trên Quốc lộ 1A.

Cụ thể, tối 25-10, từ nguồn tin báo của dân, Phòng CSGT Công an tỉnh Sóc Trăng đã đã bắt giữ được 27 thanh thiếu niên và 27 xe mô tô trên Quốc lộ 1A (đoạn thuộc xã An Hiệp, huyện Châu Thành).

Theo Công an, các phương tiện bị bắt giữ hầu hết có dấu hiệu thay đổi kết cấu, một số đặc tính... Ngoài ra, nhóm này còn vi phạm các lỗi, gồm: trong hơi thở có nồng độ cồn trong khi điều khiển xe, lạng lách trên đường ngoài đô thị, gắn biển số bị che lấp, không có giấy đăng ký xe, người từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi điều khiển xe mô tô có dung tích xi lanh từ 50cm3 trở lên,..

Hiện vụ việc đang được Công an xác minh, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, hồi giữa tháng 8-2022, cùng từ tin báo của quần chúng nhân dân, Trạm CSGT Mỹ Xuyên (thuộc Phòng CSGT) Công an tỉnh Sóc Trăng đã vây bắt nhóm thanh niên có dấu hiệu đua xe trái phép trên Quốc lộ 1 (đoạn thuộc xã An Hiệp, huyện Châu Thành).

Khi thấy lực lượng chức năng, nhóm thanh niên này đã nhanh chóng bỏ chạy. Lực lượng Công an đã bắt giữ được bảy người cùng chín xe máy.

Qua kiểm tra, đa số các phương tiện bị bắt giữ có dấu hiệu thay đổi kết cấu, có xe còn tháo bỏ cả hệ thống phanh sau...

Từ Hà Tĩnh vào Phú Quốc trộm xe thì bị bắt (PLO)- Tại cơ quan công an, bước đầu Khởi khai nhận vừa đến Phú Quốc được hơn một tháng, không có việc làm ổn định.

CHÂU ANH