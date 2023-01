‘Cụ mai’ trăm tuổi ở lễ hội mai vàng Bình Định

(PLO)- Lễ hội mai vàng Bình Định thu hút hàng trăm thế mai độc đáo, trong đó đặc sắc nhất là cụ mai cổ thụ với hơn 100 năm tuổi.

Lễ hội Mai vàng lần thứ I - năm 2023 với chủ đề khát vọng tỏa sáng được tổ chức tại quảng trường trung tâm thị xã An Nhơn (Bình Định) thu hút hàng ngàn du khách đến tham dự, chiêm ngưỡng hàng trăm thế mai đẹp, độc, lạ.

Nhiều cây mai có tuổi đời hàng chục năm tuổi với những dáng thế đẹp, được tạo ra từ những nghệ nhân có tiếng ở thủ phủ mai Bình Định.

Theo ghi nhận, tại lễ hội lần này có khoảng 190 cây mai với dáng thế khác nhau, tượng trưng 190 năm danh xưng An Nhơn. Tại lễ hội mai lần này, các nghệ nhân mang đến cho người xem nhiều loại mai với kiểu dáng khác nhau từ mai cổ thụ đến mai bonsai có tuổi đời hàng chục năm tuổi.

Điểm nhấn tại lễ hội mai lần này là cây mai có tuổi đời hơn 100 năm được đặt ngay cổng vào khu trưng bày của lễ hội. Chủ nhân của cây mai cổ thụ này là anh Nguyễn Văn Nhất (55 tuổi, phường Nhơn Thành, thị xã An Nhơn).

“Cây mai này có tuổi đời ít nhất cũng hơn 100 năm rồi. Nó gắn bó với gia đình tôi cũng rất lâu rồi, và được gia đình xem như báu vật. Nhân dịp lễ hội này, tôi cũng mong muốn đem đến cho du khách thập phương chiêm ngưỡng vẻ đẹp của cây mai này. Qua đây, tôi cũng muốn giới thiệu đến du khách gần xa vẻ đẹp của mai Bình Định”, anh Nhất nói với PLO.

Là người đem đến hội mai lần này hàng loạt tác phẩm độc đáo, nghệ nhân Triệu Tuy (xã Nhơn Phong, thị xã An Nhơn), cho biết lần này ông mang đến lễ hội 19 tác phẩm mai gồm nhiều giáng thế như giáng long, trực trụ và nhiều tác phẩm bonsai độc lạ.

“Gần 20 tác phẩm tôi mang đến lần này là đại diện cho nhiều dáng thế khác nhau ở vườn mai Sáu Hiệp, trong đó cây có tuổi đời thấp nhất cũng trên 25 năm, cây lớn nhất cũng gần 50 năm tuổi. Để tạo mai đẹp, người trồng phải tỉ mỉ, phải chuyên cần nghiên cứu dáng thế mới đẹp. Có nhiều cây mai, người mua đã trả tôi hơn 100 triệu đồng nhưng tôi chưa bán”, ông Tuy nói.

Chỉ vào một chậu mai bonsai đang trưng bày, ông Tuy nói rằng chậu mai có dáng trực trụ và có tuổi đời hơn 40 năm tuổi. “Cây mai này được rất nhiều người trả giá gần 100 triệu đồng rồi nhưng tôi chưa bán. Tôi mang đến trưng bày cho mọi người cùng chiêm ngưỡng” ông Tuy nói.

Anh Nguyễn Thành Vinh (TP Quy Nhơn), cho biết lễ hội mai lần này thu hút nhiều tác mai cổ, độc đáo mà anh lần đầu nhìn thấy. “Từ mấy hôm trước, nghe có lễ hội mai diễn ra tại An Nhơn nên tôi đưa vợ và con gái đi xem. Quả thật, tại lễ hội mai lần này có nhiều tác phẩm quá đẹp, quá ấn tượng. Nhiều chậu mai bonsai quá đẹp”, anh Vinh nói.

Ông Lê Thanh Tùng, Chủ tịch UBND thị xã An Nhơn, cho biết lễ hội Mai vàng An Nhơn lần thứ I là sự kiện lớn nhằm tôn vinh những người trồng mai ở các làng nghề mai cảnh trong thị xã, biểu dương những thành quả lao động, nghệ thuật chăm sóc mai cảnh của những nghệ nhân, khẳng định giá trị thương hiệu mai vàng An Nhơn.

Thị xã An Nhơn được xem là thủ phủ mai vàng của miền Trung, mỗi năm cung ứng ra thị trường hàng trăm ngàn chậu mai.

