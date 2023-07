Cục Cảnh sát ma túy thăm hỏi gia đình chính sách tại Bắc Kạn dịp 27-7

(PLO)- Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04, Bộ Công an) phối hợp với Đoàn Thanh niên Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức chương trình sinh hoạt chính trị và an sinh xã hội tại Bắc Kạn.

Nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7) và hưởng ứng Chiến dịch tình nguyện hè năm 2023, từ ngày 21 đến ngày 23-7, Đoàn Thanh niên, Hội phụ nữ, Công đoàn Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04, Bộ Công an) phối hợp với Đoàn Thanh niên Trường Đại học Y Hà Nội và Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Bắc Kạn (Đoàn công tác) tổ chức chương trình sinh hoạt chính trị và an sinh xã hội tại Bắc Kạn.

Đoàn công tác do Thiếu tướng Nguyễn Đức Thính, Phó Cục trưởng C04 làm trưởng đoàn.

Trong chương trình đoàn công tác đã tới dâng hương, dâng hoa, viếng Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Bắc Kạn tại thị trấn Phủ Thông, huyện Bạch Thông; tổ chức khám bệnh, tư vấn và phát thuốc miễn phí cho 300 nhân dân trên địa bàn thị trấn Nà Phặc, huyện Ngân Sơn.

Đoàn công tác tổ chức thăm và tặng quà cho 20 gia đình chính sách, người có công với cách mạng, các cháu học sinh nghèo vượt khó với trị giá mỗi phần quà 1,5 triệu đồng; trao tặng một công trình sân bê tông nhà văn hóa và khu vui chơi cho thiếu nhi trị giá 20 triệu đồng tại thôn Bản Váng, xã Địa Linh, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn.

Đoàn công tác đã tới thăm và làm việc với Công an xã Địa Linh. Tại đây, đoàn công tác đã tặng một bộ máy tính để bàn cho Công an xã; hỗ trợ xây dựng “Tủ sách pháp luật” tại trụ sở Công an xã với trên 50 đầu sách, tài liệu, sách tham khảo phục vụ công tác.

Đồng thời, đoàn công tác đã tổ chức phát tờ rơi tuyên truyền phòng, chống ma túy cho nhân dân trên địa bàn thị trấn Nà Phặc và xã Địa Linh.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Thính, Trưởng đoàn công tác cho biết, chương trình tình nguyện góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, xây dựng ý thức trách nhiệm của cán bộ, chiến sỹ C04;

Phát huy tinh thần xung kích, trách nhiệm xã hội của đoàn viên, hội viên trong tham gia các hoạt động tình nghĩa, tình nguyện, chung sức cùng cộng đồng gắn với thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc từ cơ sở.

Đồng thời, tạo môi trường thuận lợi cho cán bộ, chiến sỹ Cục C04 rèn luyện, cống hiến và trưởng thành.

PHI HÙNG