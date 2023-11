Cuối tháng 11, TP.HCM kiểm tra PCCC tại 10 sở, ngành, quận, huyện

UBND TP.HCM vừa ban hành kế hoạch kiểm tra việc triển khai thực hiện chỉ thị 01/2023 của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC) trên địa bàn TP.

Việc kiểm tra này cũng là một căn cứ để đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ PCCC và CNCH tại các cơ quan, đơn vị. Qua đó tham mưu cho lãnh đạo các cấp đề ra giải pháp để lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện có hiệu quả PCCC trên địa bàn TP.

Lực lượng công an TP.HCM kiểm tra công tác PCCC. Ảnh: TH

Theo kế hoạch, TP.HCM sẽ lập hai đoàn kiểm tra do Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng, Phó Giám đốc Công an TP, làm trưởng đoàn và đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND TP, lãnh đạo các sở, ngành, Phòng PC07 Công an TP.HCM.

Thời gian thực hiện kiểm tra vào cuối tháng 11 tại trụ sở các sở, ngành, UBND các quận, huyện. Dự kiến đợt này TP.HCM kiểm tra 10 cơ quan, đơn vị, gồm: Sở Công Thương, Sở Giáo dục và Đào tạo, Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp TP, Đài Truyền hình TP, Thành Đoàn TP.HCM, UBND các quận 1, 5, 7, Tân Phú và huyện Bình Chánh.

Nội dung kiểm tra gồm công tác chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện của các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện các nội dung tại Kế hoạch 188/2023 của UBND TP.

Đồng thời, đánh giá những khó khăn, bất cập và nguyên nhân khó khăn trong triển khai PCCC và CNCH. Từ đó đưa ra các giải pháp và kiến nghị đề xuất.

Kết thúc đợt kiểm tra, Công an TP là cơ quan chủ trì sẽ tổng hợp tình hình, kết quả kiểm tra, thuận lợi, khó khăn, bài học kinh nghiệm và tham mưu UBND TP chỉ đạo các sở, ngành, địa phương thực hiện có hiệu quả chính sách, pháp luật về PCCC trên địa bàn TP.

Trước đó, ngày 5-11, tại hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá kết quả 10 tháng thực hiện Chỉ thị 01/2023, Thủ tướng yêu cầu các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, chủ tịch UBND các tỉnh, TP nghiêm túc rút kinh nghiệm, chấn chỉnh trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác PCCC và cứu nạn, cứu hộ, nâng cao hiệu quả công tác này trong thời gian tới.

Đặc biệt, người đứng đầu các bộ, ngành, địa phương phải thực sự trăn trở, trách nhiệm, tập trung thực hiện quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm. Rà soát, kiểm tra, xử lý vi phạm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Nhất là chung cư, nhà ở nhiều căn hộ, cơ sở cho thuê trọ có mật độ người ở cao, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh có nguy cơ cháy nổ…

Từ đầu cầu TP.HCM, Chủ tịch UBND TP Phan Văn Mãi kiến nghị Chính phủ rà soát và hoàn thiện các khung pháp lý, đặc biệt là các quy chuẩn, tiêu chuẩn phù hợp với đặc điểm tình hình tại TP.

Kiến nghị Bộ Công an cập nhật chương trình đào tạo, tập huấn về PCCC và bổ sung việc tập huấn cho công an xã, phường hằng tháng hoặc hằng năm để lực lượng này trở thành nòng cốt PCCC tại địa phương.

