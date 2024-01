(PLO)- Sau khi cướp giật túi xách bị té, hai nam thanh niên liền lấy xe máy của cô gái để tháo chạy nhưng nhanh chóng bị Công an quận 4, TP.HCM bắt.

Ngày 7-1, Công an quận 4 (TP.HCM) đang tạm giữ Nguyễn Trần Quốc Huy (23 tuổi) và Nguyễn Chánh Phước (21 tuổi, cùng ngụ quận 4) để điều tra, làm rõ về hành vi cướp giật tài sản.

Trước đó, khoảng 14 giờ 30 ngày 4-1, chị PTBT (26 tuổi, quê Bạc Liêu) chạy xe máy lưu thông trên đường Trương Đình Hợi, hướng từ quận 7 sang quận 4 thì bất ngờ bị hai nam thanh niên điều khiển xe máy từ phía sau áp sát cướp giật túi xách.

Công an quận 4 nhanh chóng bắt được hai nam thanh niên cướp giật trong thời gian ngắn. Ảnh: HT

Vụ việc khiến túi xách của chị T đang đeo trên người bị đứt quai và cả hai xe máy ngã ra đường.

Hai nam thanh niên liền đứng dậy lấy xe của chị T tăng ga bỏ chạy theo hướng đường Trương Đình Hợi về Tôn Thất Thuyết tẩu thoát, bỏ lại xe Vision màu đỏ đen biển số 59T-246.38.

Nhận tin báo, Ban chỉ huy Công an quận 4 chỉ đạo các đội nghiệp vụ khẩn trương có mặt khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ, trích xuất camera an ninh quanh khu vực để điều tra, truy xét hung thủ. Đến lúc 16 giờ cùng ngày, Công an quận 4 đã bắt giữ được Huy và Phước, đồng thời thu hồi xe máy của bị hại.

Nguyễn Tân