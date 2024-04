Cúp Truyền Hình và những cái kết bất ngờ sau chặng đua đồng đội tính giờ 10/04/2024 18:37

(PLO)- Giai đoạn 1 của cuộc đua xe đạp Cúp Truyền Hình Tôn Đông Á 2024 đã khép lại với những cái kết bất ngờ, đánh dấu bằng chặng thắng thuyết phục của Tập Đoàn Lộc Trời An Giang.

Cuộc tấn công ồ ạt của các ngoại binh khiến 76 tay đua bị loại ở chặng 2 là cái kết bất ngờ. Ảnh: PHẠM HUY

Hãy cùng điểm lại những cái kết bất ngờ sau giai đoạn 1 của mùa giải lần thứ 36-2024. Cái kết bất ngờ đầu tiên xảy ra ở chặng 2, vòng quanh thành phố Sơn La trên những con dốc cao 8%. Sau cú nhấn bàn đạp phát pháo tấn công của Igor Frolov (TP.HCM New Group), đoàn đua lâm vào cảnh rượt đuổi nghẹt thở, dẫn đến việc 76 tay đua bị loại khỏi các cuộc cạnh tranh các danh hiệu cá nhân.

Tay đua Nguyễn Hoàng Sang để mất áo cam sau biến cố chặng 4.

Theo tay đua Nguyễn Hoàng Sang (Le Fruit Đồng Nai) chia sẻ: “76 tay đua bị loại không quá bất ngờ, nhưng điều khiến tôi bất ngờ hơn cả là tốp đầu không có các tay đua mạnh về đường đèo như Quốc Bảo, Phan Hoàng Thái (Domesco Đồng Tháp), Lê Ngọc Sơn, Nguyễn Tấn Hoài (Tập Đoàn Lộc Trời). Cùng với đó là kết quả chặng 2, Tập Đoàn Lộc Trời An Giang vẫn nắm giữ thế chủ động và bảo vệ được áo vàng cho Petr Rikunov”.

Cái kết bất ngờ tiếp theo xảy ra ở chặng tranh tài thứ 4. Chặng đua ngắn trên lộ trình bằng phẳng từ Hòa Bình về Hà Nội nhưng dẫn đến nhiều biến số là những cuộc đổi ngôi quan trọng ở giải áo vàng và áo cam.

Cựu vương 2022, Igor Frolov đánh chiếm áo vàng chặng 4. Sau đó chuyển trao cho đồng đội Timofei từ kể từ chặng 5.

Khi đoàn đua gần đến sprint 2 tại thành phố Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc), sự cố đã xảy ra ở tình huống vào cua trơn trượt khiến Phan Tuấn Vũ lộn nhào, kéo theo những tay đua gồm Petr Rikunov, Lê Nguyệt Minh, Javier Sandra Perez… cùng gặp nạn. Không may mắn như các đồng nghiệp, Javier Perez dù nỗ lực tái nhập đoàn nhưng anh chỉ chạy được vài chục mét, trước khi tay đua người Tây Ban Nha bỏ cuộc vì chấn thương gãy cổ xương đùi.

Đoạn clip sự cố tại chặng 4 do tay đua Lê Nguyệt Minh ghi lại. Theo đó, Petr Rikunov tự va vào đồng đội Phan Tuấn Vũ chạy trước rồi té ngã.

Sự cố tai nạn trên cũng khiến Rikunov để vuột mất chiếc áo vàng về tay Igor Frolov của đội TP.HCM New Group. Kéo theo luồng dư luận, vu cho tay đua Lê Nguyệt Minh cố tình “té chiến thuật” để cản đường Rikunov. Rất may sau sự cố, Lê Nguyệt Minh đã tự “giải oan” khi anh tung ra đoạn clip do chính mình ghi lại tiến trình diễn biến của sự việc.

Cùng với việc áo vàng đổi chủ sau chặng 4, áo cam dành cho tay đua Việt Nam có thành tích xuất sắc nhất chuyển từ tay Nguyễn Hoàng Sang sang Nguyễn Tấn Hoài.

Chia sẻ về chặng đua để mất áo vàng, HLV Lê Thành Liêm bật mí, chính “khủng long” Rikunov đã an ủi ngược lại ông: “Hãy yên tâm, không vấn đề gì. Tôi sẽ cố gắng chiến thắng các chặng đấu còn lại”.

Và chiến thắng ở chặng đua đồng đội tính giờ diễn ra đúng như lời hứa của Rikunov. Khi đương kim áo vàng luôn chủ động làm đầu tàu, kéo Tập Đoàn Lộc Trời An Giang có được năm thứ 3 liên tiếp vô đối ở nội dung đua tranh hấp dẫn nhất của môn xe đạp đường trường.

Cùng với đó là ngôi vị thứ hai trên bảng tổng sắp cá nhân, Rikunov chỉ còn kém tay đua đang giữ áo vàng Ivannov Timofei 14,80 giây.