Cứu 12 người già và trẻ em ra khỏi dòng nước chảy xiết ở Đà Nẵng

Ngày 14-10, Đại tá Lê Thọ, Phó trưởng Công an quận Liên Chiểu (Đà Nẵng) cho biết, các lực lượng cứu hộ cứu nạn gồm: Công an phường Hoà Khánh Nam, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Liên Chiểu đã kịp thời, cứu 12 người mắc kẹt trong dòng nước lũ chảy xiết.

Công an quận Liên Chiểu triển khai cứu 12 người ra khỏi dòng nước lũ. Ảnh: CA.

Theo đó, vào lúc 3 giờ sáng cùng ngày, đơn vị tiếp nhận tin báo từ Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Đà Nẵng về việc có nhiều người mắc kẹt do mưa ngập, nước chảy xiết tại K161 đường Mẹ Suốt.

Các em nhỏ được lực lượng công an hỗ trợ ra bên ngoài. Ảnh: CA.

Ngay lập tức Công an quận Liên Chiểu đã xuất xe cùng bảy cán bộ chiến sĩ nhanh chóng tiếp cận hiện trường triển khai phương án cứu người.

Ban chỉ huy cho tổ trinh sát sử dụng phao tròn, áo phao cùng dây cứu nạn cứu hộ để di chuyển toàn bộ số người mắc kẹt tại đây đến nơi an toàn.

Nhiều đơn vị trực thuộc Công an Đà Nẵng hỗ trợ người dân đến nơi an toàn. Ảnh: CA.

Lực lượng cứu hộ xác định mực nước lúc cứu hộ có độ sâu từ 0,8m đến 2,2m.

Sau hơn 1 giờ đồng hồ nỗ lực, đã đưa toàn bộ 12 người ra ngoài đến nơi an toàn.

Trong số 12 người này có hai người già, chín trẻ em từ 5 đến 7 tuổi và một phụ nữ.

Cũng trong đêm qua và rạng sáng ngày hôm nay, lực lượng Công an TP Đà Nẵng đã triển khai nhiều tổ nhanh chóng cứu nạn, cứu hộ và tiến hành di dân ở những điểm ngập sâu, mất an toàn.

Minh Trường