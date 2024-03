Cựu cầu thủ MU qua đời ở tuổi 40

Cựu cầu thủ bóng đá Manchester United Bobby Power đã qua đời ở tuổi 40. Power, người đóng vai Gorgeous Gordon Burley trong bộ phim bóng đá kinh điển đình đám "There Only One Jimmy Grimble" vào năm 2000 rời xa thế giới sau khi không thể chống chọi với căn bệnh ung thư tuyến tụy.

Một trong ba cô con gái của ông, Kaitlyn Eadsforth nói: "Ông ấy thực sự là người hướng ngoại. Theo nghĩa đen, bất cứ nơi nào ông ấy đi, ông ấy sẽ nói chuyện với bất kỳ ai. Ông ấy giống như một “con bướm” trong xã hội, ở bất kỳ căn phòng nào ông ấy bước vào".

Cựu cầu thủ của Manchester United Bobby Power rất thích leo núi. ẢNH: MEN MEDIA

Mẹ của Bobby Power là Estrella Barry nói thêm: "Nếu Bobby Power không đến phòng tập thể dục thì sẽ đi leo núi. Bobby Power thích giúp đỡ người khác. Đó thực sự là điều Bobby Power hướng tới, giúp đỡ mọi người về thể chất và tinh thần”.

Bobby Power từng là cầu thủ thuộc học viện đào tạo trẻ Manchester United. Anh cũng có nhiều năm làm huấn luyện viên cá nhân ở Manchester. Bobby Power bắt đầu lo sợ có điều gì đó không ổn khi anh cảm thấy mệt mỏi bất thường khi leo núi, trước khi bắt đầu chán ăn và da vàng vọt.

Barry nói: “Bobby Power đã dành phần đời còn lại của mình để cố gắng tìm ra phương pháp chữa trị. Bobby Power muốn sống vì các con gái của mình. Bobby Power đã làm mọi thứ có thể. Khi căn bệnh ung thư tiến triển xấu, cơ bắp của Bobby bắt đầu teo đi và ngoại hình của Bobby Power thay đổi đáng kể”.

Bobby Power từng là cầu thủ thuộc học viện đào tạo Manchester United. ẢNH: INSTAGRAM

Bobby Power được chuyển đến một nhà tế bần ở Oldham. Barry nói thêm: “Bobby Power nghĩ rằng mình sẽ trở nên mạnh mẽ hơn để có thể hóa trị ở Liverpool. Nhưng thật không may đó là nơi cuối cùng Bobby Power đến”.

VĐV Marathon 100 dặm và là bạn của Bobby Power, Leigh Sarsfield đã thành lập trang JustGiving để quyên tiền giúp đỡ các công nhân. Leigh Sarsfield đã cố gắng kêu gọi mọi người giúp đỡ để cứu sống Bobby Power.

Bobby Power qua đời khi còn rất trẻ. ẢNH: MEN MEDIA

Trang JustGiving viết: “Cảm ơn bạn đã dành thời gian ghé thăm trang JustGiving của tôi. Tôi đang gây quỹ cho bác sĩ Kershaw's để cố gắng gửi lời cảm ơn tới nhà tế bần tuyệt vời này, cũng như tất cả các nhân viên hiện đang chăm sóc cho người bạn Bobby Power của tôi và hy vọng sẽ giúp tạo ra sự khác biệt nhỏ bằng mọi cách có thể.

Ngoài việc tổ chức một đám cưới hoành tráng để Bobby và Jem trở thành vợ chồng trong thời gian rất ngắn và khiến ngày của họ trở nên đặc biệt, sự hỗ trợ liên tục dành cho Bobby và gia đình anh ấy trong thời điểm khó khăn như vậy từ mỗi nhân viên thật sự đáng kinh ngạc, chúng tôi không thể cảm ơn đủ. Cảm ơn vì tất cả những đóng góp tử tế và những tin nhắn hỗ trợ, hãy cùng nhau cố gắng và tạo ra sự khác biệt”.

Vào thời điểm bài viết này được đăng trên tờ Mirror (Anh), số tiền quyên góp đã tăng vọt lên trên 4.000 bảng Anh.

PHẠM QUANG