Cựu giám đốc sở KH&CN nói thiệt hại 22 tỉ đồng là do Nguyễn Trọng Vũ bỏ trốn

Chiều 30-10, TAND TP.HCM tiếp tục xét xử vụ án vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng do Phan Minh Tân (cựu giám đốc Sở KH&CN TP.HCM) cùng các đồng phạm khác đều là các cán bộ của Sở KH&CN TP thực hiện.

Sau khi xác minh tình hình sức khoẻ, bệnh án của bị cáo Nguyễn Quốc Thái (cựu phó trưởng phòng quản lý công nghệ), HĐXX đã quyết định cho bị cáo này xét xử vắng mặt.

Được xét hỏi đầu tiên, bị cáo Phan Minh Tân cho biết tại dự án 1 "thiết kế và sản xuất thử nghiệm chip nhận dạng từ xa qua sóng radido chip RFID" số tiền cấp cho Công ty Huy Hoàng không phải dạng cho vay mà đây là hình thức cấp kinh phí để thực hiện dự án nghiên cứu khoa học.

Theo bị cáo Tân, để thành lập được hội đồng xét duyệt dự án của Công ty Huy Hoàng thì phải qua rất nhiều các công đoạn như tuyển chọn, thẩm định thông tin dự án… Dự án nghiên cứu thiết kế chip của Công ty Huy Hoàng được trình lên Sở KH&CN.

"Không chỉ riêng dự án của Công ty Huy Hoàng mà rất nhiều các dự án nghiên cứu khoa học khác đều được trình lên Sở KH&CN, sau đó sở sẽ đưa các dự án đó vào các chương trình cụ thể để nghiên cứu, thực hiện"- bị cáo Tân trình bày.

Bị cáo Tân nói kinh phí cấp cho dự án 1 do Công ty Huy Hoàng thực hiện hoàn toàn độc lập với Quỹ Phát triển KH&CN TP.HCM. Để được cấp kinh phí cho dự án 1 thì phải đảm bảo các tiêu chí như sự cần thiết, cấp thiết phải thực hiện dự án; nhu cầu nghiên cứu của dự án; sản phẩm tạo ra là gì; năng lực, tổ chức thực hiện như thế nào.

Trong trường hợp này, Nguyễn Trọng Vũ (Tổng giám đốc Công ty Huy Hoàng) trước khi về Việt Nam thành lập Công ty Huy Hoàng để sản xuất sản phẩm công nghệ cao RFID, ông Vũ là chuyên gia công nghệ nổi tiếng ở thung lũng Silicon (Hoa Kỳ) và là người từng trải qua nhiều vị trí chủ chốt của các công ty công nghệ lớn nên về năng lực và sản phẩm của dự án 1 tạo ra là phù hợp với các tiêu chí.

Đối với khoản tiền 10 tỉ đồng xét duyệt cho vay tại dự án 2, ông Tân cho biết việc xét duyệt cho Công ty Huy Hoàng là đúng theo quy chế của Quỹ Phát triển KH&CN TP.HCM.

Đối với thiệt hại 22 tỉ đồng của cả hai dự án, bị cáo Tân không đồng ý với các xác định thiệt hại này. "Thiệt hại của vụ án là do ông Vũ bỏ trốn, không trả được nợ cho Sở KH&CN, hoàn toàn độc lập với trách nhiệm của Quỹ Phát triển KH&CN cũng như với cá nhân bị cáo. Tuy nhiên, với trách nhiệm là người quản lý, bản thân bị cáo cũng có một phần trách nhiệm đối với thiệt hại đã xảy ra"- bị cáo Tân nói.

Đối với Nguyễn Trọng Vũ (Tổng Giám đốc Công ty Huy Hoàng), Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, đồng thời ra quyết định truy nã đối với bị can này. Đến tháng 4-2017, cơ quan điều tra tạm đình chỉ điều tra, khi nào bắt được Vũ sẽ xử lý.