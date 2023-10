Cựu giám đốc Sở KH&CN TP.HCM Phan Minh Tân bị tuyên phạt 5 năm tù

Chiều 31-10, TAND TP.HCM tuyên án vụ án vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng do Phan Minh Tân (cựu giám đốc Sở KH&CN TP.HCM) cùng năm đồng phạm thực hiện.

Theo đó HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Phan Minh Tân năm năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng.

Cùng tội danh trên bị cáo Phan Thu Nga (cựu trưởng phòng Quản lý Khoa học) ba năm tù cho hưởng án treo; bị cáo Võ Thùy Linh (cựu trưởng phòng Kế hoạch) ba năm tù; bị cáo Nguyễn Quốc Thái (cựu phó trưởng phòng Quản lý công nghệ) và Chu Bá Long (cựu nhân viên phòng Quản lý công nghệ) hai năm tù nhưng cho hưởng án treo.

Riêng Khuất Duy Vĩnh Long (cựu trưởng phòng quản lý công nghệ) trong quá trình xét xử vụ án đã bỏ trốn và đang bị truy nã gây khó khăn cho quá trình giải quyết vụ án, thể hiện thái độ coi thường pháp luật, cần áp dụng hình phạt nghiêm khắc nên bị tuyên phạt 10 năm tù.

Về trách nhiệm dân dự, các bị cáo phải liên đới bồi thường số tiền thiệt hại gây ra trong cả hai dự án là 22 tỉ đồng. Số tiền này cấn trừ vào số tiền các bị cáo đã khắc phục và số tiền Sở KH&CN TP.HCM đã thu hồi được. Các bị cáo có quyền khởi kiện ông Nguyễn Trọng Vũ trong một vụ án khác để đòi lại số tiền các bị cáo đã khắc phục trong vụ án.

Xét xử vắng mặt bị cáo bị truy nã

Đối với bị cáo Khuất Duy Vĩnh Long (sinh năm 1952, cựu trưởng phòng Quản lý Công nghệ), trong quá trình chuẩn bị xét xử toà án đã triệu tập bị cáo này tuy nhiên bị cáo không đến làm việc. Qua xác minh tại địa phương và Cục quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an thể hiện bị cáo Long không còn cư trú tại địa phương, đi đâu không rõ.

Sau đó, TAND TP.HCM đã có văn bản yêu cầu Cơ quan ANĐT Công an TP.HCM truy nã, hết thời hạn truy nã Công an TP.HCM có văn bản trả lời chưa truy bắt được. Do đó việc xét xử vắng mặt Long là có căn cứ và đúng theo quy định của pháp luật.