Cựu trưởng phòng CSGT An Giang phủ nhận chỉ đạo cấp dưới can thiệp cấp biển số xe

(PLO)- Cựu trưởng phòng CSGT Nguyễn Bá Quận khai giao tài khoản cho cấp dưới để thực hiện cấp biển số xe như bình thường chứ không chỉ đạo can thiệp cấp biển số....

Ngày 7-20, TAND tỉnh An Giang mở phiên toà xét xử vụ cựu trưởng phòng CSGT đường bộ (PC08) Công an tỉnh An Giang cùng các thuộc cấp lợi dụng chức vụ quyền hạn cấp sai hàng ngàn biển số xe.

Các bị cáo gồm: Nguyễn Bá Quận (cựu Trưởng phòng PC08), Nguyễn Hữu Ân (cựu phó đội trưởng Đội Đăng ký, quản lý phương tiện cơ giới đường bộ) , Bùi Quốc Khánh (cựu đội trưởng đăng ký, quản lý phương tiện cơ giới đường bộ - Phòng PC08), Võ Chí Linh và Nguyễn Hoàng Em (cựu cán bộ phòng PC08) cùng bị truy tố về tội danh Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, vì đã can thiệp vào hệ thống phần mềm cấp biển số xe ngẫu nhiên để tư lợi cá nhân.

Do lý do sức khoẻ nên bị cáo Quận được ngồi nghe VKS công bố cáo trạng, đồng thời cán bộ y tế cũng được điều động đến nhằm hỗ trợ sức khoẻ cho bị cáo Quận

Cáo trạng cáo buộc quá trình thực hiện nhiệm vụ cấp biển số xe ô tô cho chủ phương tiện, từ tháng 8-2012 đến 6-2021, Quận với vai trò Trưởng phòng PC08 đã chỉ đạo và giao tài khoản quyền lãnh đạo cho Ân và Khánh để thao tác cấp biển số theo ý muốn.

Được sự giúp sức của Hoàng Em và Linh, Ân, Khánh lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao đã can thiệp sai quy định vào phần mềm đăng ký, quản lý xe ô tô để thực hiện việc chọn, cấp biển số xe ô tô theo ý muốn của bản thân, người thân, người quen.

Tổng cộng có 5.056 biển số cấp sai quy định gồm: 4.175 biển số cấp bằng cách hoán đổi; 881 biển số cấp bằng cách nhập dữ liệu cũ lấy biển số trực tiếp sai quy định.

Bị cáo Nguyễn Văn Quận phủ nhận cáo buộc của cáo trạng

Trước cáo buộc này, bị cáo Quận phủ nhận việc chỉ đạo cấp dưới can thiệp cấp biển số xe.

“Bị cáo giao tài khoản cho Ân và cấp dưới với mục đích là cho các anh em thực hiện cấp biển số xe như bình thường, hoặc chỉnh sửa thông tin khi có sai sót hoặc tra cứu dữ liệu chứ không nhằm mục đích hoán đổi thông tin, cấp biển số xe theo quy định”, bị cáo Quận khai.

Bị cáo cho biết nguyên nhân giao tài khoản vì hoạt động này mới, bị cáo không biết sử dụng máy tính. Từ khi được cấp tài khoản, bị cáo chưa từng thay đổi mật khẩu và bản thân chưa từng đăng nhập.

Toà nghỉ trưa tiếp tục xét hỏi vào buổi chiều.

