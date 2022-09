Đá kiểu này U-20 Việt Nam khó hy vọng bay cao

Thua Indonesia, U-20 Việt Nam (VN) nhận vé vớt dành cho những đội nhì bảng có thành tích tốt dự vòng chung kết U-20 châu Á vào tháng 3-2023 tại Uzbekistan.

Với con người và thế trận đấy, lẽ ra ở trận gặp U-20 Indonesia vào tối 18-9, U-20 VN phải đánh bại đối thủ, tuy nhiên lại để thua ngược 2-3 từ những sai lầm thường thấy và sự thiếu tập trung.

Lứa U-20 này của chủ nhà Indonesia là một lứa cầu thủ được đào tạo chu đáo, trong đó có cả một năm 2021 tập huấn tám tháng ở châu Âu. Tuy nhiên, các cầu thủ trẻ chủ nhà lại có những mặt thiếu so với lứa U-20 VN của HLV Đinh Thế Nam. Theo nhìn nhận chung thì lứa U-20 VN thông minh hơn, biết gây sức ép và có những cá nhân xuất sắc. Tuy nhiên, trong lối chơi của U-20 VN thì lại cho thấy không có sự mới mẻ kiểu “đòn độc”, “miếng lạ” để tung ra vào những thời điểm quyết định.

Không khó để nhìn ra điểm mạnh của U-20 VN là chơi tấn công áp đảo và cầu thủ có sự hưng phấn lan tỏa, nhưng khi hưng phấn quá thì toàn đội lại chẳng có ai chỉ huy một cách tỉnh táo để phòng ngừa lúc hở sườn. Điển hình là dẫn trước 2-1 nhưng để xảy ra liền hai bàn thua từ sự hưng phấn quá độ.

Những Quốc Việt, Văn Khang, Xuân Tiến, Anh Tú, Văn Trường, Đình Bắc, Bảo Long, Văn Tú, Thanh Nhàn, Nhật Minh... đều là những cầu giỏi, tiềm năng có lối chơi rất sáng. Tuy nhiên, kể từ giải U-19 Đông Nam Á đến nay, tức hơn hai tháng với giải tứ hùng tại Bình Dương rồi thêm chuyến tập huấn tại Nhật Bản, đội trở về đá vòng loại U-20 châu Á lại không có điểm mới nào về đấu pháp, chiến thuật và kể cả yếu tố thể lực.

Ở trận thua Indonesia 2-3, đó là một tập thể mà tất cả cá nhân ra sân đều chiến đấu đến cùng để tìm chiến thắng. Còn về đấu pháp, phát huy điểm mạnh của mình, khai thác điểm yếu của đối phương và biết dựa vào tình huống để xử lý thế trận sao cho có lợi nhất thì tập thể đấy lại không làm được. Nói đúng hơn là họ thiếu hẳn một thủ lĩnh trên sân đủ để “hạ nhiệt” cần thiết và thay vào đấy là sự khôn ngoan để tận dụng cả ưu thế mà mình tạo ra.

Nếu vẫn cứ một lối chơi đấy, một sự nhiệt tình và tinh thần chiến đấu thôi thì chưa đủ. Và lối đá đấy nếu không được điều chỉnh hợp lý thì bước vào vòng chung kết gặp toàn anh tài vừa khỏe vừa mạnh và láu lỉnh thì sẽ rất khó để làm nên chuyện lớn.

Điểm sáng duy nhất của U-20 VN ở trận thua Indonesia 2-3 khiến mất ngôi đầu bảng F đêm 18-9 là chủ động chơi không khoan nhượng trước Indonesia để phủ đầu đối phương mà thôi. Còn lại hai bàn thắng do công Thanh Nhàn gây sức ép lên hậu vệ khiến đối phương đá phản lưới nhà nhưng nỗ lực hàng đầu là ở pha đột phá biên phải của đội trưởng Khuất Văn Khang. Tiếp theo là bàn giúp U-20 VN vượt lên dẫn 2-1 do công Đinh Xuân Tiến là cú ra chân hiểm hóc, tinh tế và nhạy cảm dọc trung lộ của tiền đạo có nhiều thời gian thi đấu trong đội hình SL Nghệ An ở V-League.

Các cầu thủ U-20 VN nỗ lực tận hiến về thể lực để tìm một chiến thắng nhưng đá bóng và tìm chiến thắng lại rất cần đến sự khôn ngoan trong đấu pháp và cả đấu trí.

Thực sự là trận chung kết bảng với 90 phút đầy cống hiến của hai đội bóng trẻ nhưng chính U-20 VN là đội tạo ra lối chơi nhanh, lối chơi tấn công rồi cũng chính U-20 VN lại bị hút vào lối chơi nhanh, nặng va chạm của đối thủ Indonesia.

Từ nay đến tháng 3-2023 còn sáu tháng nữa và hy vọng bài học từ vòng loại lẫn từ trận thua Indonesia sẽ giúp thầy trò HLV Đinh Thế Nam có những thay đổi tích cực để bước vào vòng chung kết với tư thế của một đội bóng mạnh, khôn ngoan và biết tìm đến chiến thắng bằng lối đá biết mình, biết ta.•