Đà Lạt có nóng đến phải cởi trần, bật quạt trong phòng? 28/04/2024 07:24

Tháng 4 này, cùng với cả nước, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng có nóng hơn. Nhưng đó là nóng so hơn với chính Đà Lạt chứ không phải so với những vùng miền khác. Bởi ngay ở thời điểm nóng nhất trong ngày, Đà Lạt vẫn thấp hơn cả chục độ C so với nhiều nơi trong nước.

Chẳng hạn, trưa 27-4, nhiệt độ đo được ở TP Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai là 410C, trong khi ở Đà Lạt, con số này cao nhất là 300C.

Nhiều du khách đã có mặt ở Đà Lạt ngay đầu kỳ nghỉ kéo dài 5 ngày của mình. Ảnh: VT

Trong bối cảnh chung năm nay hạn hán kéo dài và trải đều ở nhiều tỉnh thành trong cả nước khiến Đà Lạt và các vùng lân cận cũng lâm vào cảnh thiếu nước.

Tháng 3 vừa qua, báo chí đồng loạt đưa tin hồ Đankia - Suối Vàng có diện tích hơn 360 ha đã chạm mực nước chết. Thậm chí, phía thượng nguồn của hồ Đankia đã cạn khô, phần lớn diện tích hồ đã bị trơ đáy, nứt nẻ, chỉ còn lại một con suối nhỏ khiến nguồn nước sinh hoạt của TP Đà Lạt bị đe doạ.

Dù là vậy, nhưng nói Đà Lạt rất nóng nực thì dường như chưa thực sự cảm nhận đủ vì dù có lúc nhiệt độ lên ngưỡng 300C thì so với hầu hết các vùng miền trong cả nước, không khí Đà Lạt vẫn dễ chịu. Đó là chưa kể khi nắng dịu xuống, Đà Lạt trở về với nền nhiệt dao động trên dưới 200C vốn có của mình.

Tất nhiên, ngưỡng chịu lạnh hoặc nóng của mỗi người một khác nên có khi, với ai đó phải ở trần và bật quạt khi ngồi ở nhiệt độ 30OC thì cũng có người cảm thấy mát mẻ với nhiệt độ đó.

Chị T.D.L.T, ngụ TP Hồ Chí Minh đã chụp màn hình ô tô có hiện thị nhiệt độ 260C và viết rằng: “Không ở đâu có thể thay thế được Đà Lạt ở cái này (ý chỉ 260C đo được lúc 15 giờ chiều) và những luồng gió mát từ rặng thông dọc 2 bên đường đèo Prenn thổi qua”.

Chính quyền TP Đà Lạt đã phối hợp với các đơn vị tổ chức nhiều sự kiện hấp dẫn để phục vụ du khách. Ảnh: VT

Theo lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng, Đà Lạt dự kiến đón khoảng 200.000 lượt du khách đến nghỉ lễ 30-4 và 1-5, họ chọn thành phố ngàn hoa cho kỳ nghỉ vì nhiều lý do, trong đó có khí hậu mát mẻ cùng nét đẹp đặc trưng mà hiếm có vùng đất nào trên dải đất hình chữ S thay thế được.

Ngày 27-4, là ngày đầu của kỳ nghỉ lễ kéo dài 5 ngày, nhiều du khách đã có những tấm hình check-in cùng với các loài hoa và khung cảnh ở Đà Lạt.

Dù có nóng hơn nhưng phải cởi trần và bật quạt khi ở Đà Lạt chỉ là cá biệt!