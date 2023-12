Đà Nẵng chi hơn 420 tỉ đồng làm hệ thống thu gom nước thải

(PLO)- 11 tháng năm 2023, Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) ước đạt doanh thu 153.000 tỉ đồng, đạt 91 % kế hoạch năm, bằng 100,2 % so với cùng kỳ 2022; nộp vào ngân sách Nhà nước khoảng 24.390 tỉ đồng bằng 120% so với kế hoạch năm.