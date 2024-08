Đà Nẵng đưa CSGT về phường, xã: 36/56 xã phường không có TNGT 09/08/2024 13:57

Ngày 9-8, Công an TP Đà Nẵng tổ chức hội nghị đánh giá kết quả của kế hoạch cao điểm đảm bảo TTATGT, TTĐT gắn với mô hình “CSGT phụ trách địa bàn cấp xã”.

Theo Công an TP Đà Nẵng, việc triển khai thực hiện đưa CSGT về phường, xã gắn với đợt cao điểm trên địa bàn thành phố đã tạo được sự lan tỏa mạnh mẽ và được các cấp Lãnh đạo, Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Công tác đảm bảo TTATGT, TTĐT tại địa bàn cơ sở được tăng cường. Qua thời gian triển khai thực hiện có 36/56 địa bàn cấp xã không xảy ra tai nạn giao thông.

Lãnh đạo Công an các quận, huyện tham gia đóng góp ý kiến tại hội nghị. Ảnh: MINH TRƯỜNG.

Lực lượng CSGT phụ trách địa bàn cấp xã đã tổ chức tuyên truyền tại các Khu dân cư, Tổ dân phố... tăng 35% so với thời gian trước liền kề. Đồng thời, phát hiện và xử lý vi phạm của công an cấp xã tăng hơn 15% so với thời gian trước liền kề.

Bên cạnh những kết quả đạt được, nhiều đơn vị cũng chỉ ra những điểm đang còn bất cập, tồn tại trong khi thực hiện mô hình này như việc trưng dụng cán bộ cấp xã, phường về công tác tại Đội CSGT quận, huyện. Tuy nhiên, về quản lý quân số, công tác thì lại ở phường, xã dẫn đến nhiều chồng chéo.

Nhiều cán bộ trong diện này tuy là CSGT nhưng vẫn phải làm các việc khác của lực lượng công an phường dẫn đến nhiều khó khăn trong công tác. Cùng đó là vấn đề nghiệp vụ chưa cao khi chỉ mới được tập huấn một ngày.

Ngoài ra, việc lập biên bản xử lý vi phạm hành chính về lĩnh vực giao thông cũng bị vướng khi đây là thẩm quyền của Đội CSGT quận, huyện chứ không phải công an phường.

Đại tá Trần Phòng, Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng chỉ đạo vượt qua khó khăn, quyết tâm thực hiện tốt mô hình đưa CSGT về cấp phường, xã. Ảnh: MINH TRƯỜNG.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Đại tá Trần Phòng, Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng cho biết, hội nghị được diễn ra sau 20 ngày tổ chức mô hình đưa CSGT về phường, xã nhằm lắng nghe, trao đổi những kết quả cũng như khó khăn để tháo gỡ, tiếp tục phát triển mô hình mạnh mẽ hơn, đạt nhiều kết quả hơn.

Đại tá Trần Phòng cũng nhấn mạnh, Công an TP Đà Nẵng không cần phạt nhiều mà chỉ cần nhiều người dân nâng cao ý thức khi tham gia giao thông. Đặc biệt, là những địa phương có đồng bào dân tộc thiểu số, có từng bản sắc văn hoá khác nhau thì cần vận dụng tuyên truyền, nhắc nhở nhiều hơn.

Đồng thời, xây dựng hình ảnh Công an TP Đà Nẵng luôn đẹp trong mắt người dân và du khách.

Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng cũng chỉ đạo đến tất cả các lãnh đạo Công an quận, huyện và lãnh đạo các Đội CSGT, Công an phường, xã phải nghiêm túc thực hiện mô hình đưa CSGT về phường, xã; không được điều động cán bộ CSGT này thực hiện các nhiệm vụ khác của công an phường. Và yêu cầu cán bộ, chiến sĩ phải làm thật, kết quả thật, không đánh bóng hình ảnh.