Đà Nẵng không có đua xe khi ăn mừng chiến thắng Việt Nam – Thái Lan 03/01/2025 11:59

Ngày 3-1, trao đổi với PLO, Công an TP Đà Nẵng cho biết, trong đêm 2-1, sau khi đội tuyển Việt Nam chiến thắng đội tuyển Thái Lan trong trận đá lượt đi chung kết ASEAN Cup 2024 người dân TP Đà Nẵng đã cùng nhau ra đường ăn mừng chiến thắng.

Nhiều tuyến đường chính trung tâm thành phố có nhiều người dân, phương tiện di chuyển.

Phương tiện rất đông nhưng vẫn nằm trong khuôn khổ.

Tuy nhiên, vì lực lượng công an đã triển khai tuyên truyền và tập trung quân số để xử lý, tuần tra, phân luồng từ xa nên mọi người đi ăn mừng chiến thắng nằm trong khuôn khổ và không ghi nhận tình trạng đua xe trên địa bàn.

Người dân Đà Nẵng đổ ra đường ăn mừng chiến thắng.

Trước đó, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng đã có chỉ đạo nóng đến các công an địa phương, đơn vị nghiệp vụ huy động tối đa lực lượng để triển khai đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau trận đấu; cũng như kiên quyết xử lý các thanh thiếu niên lợi dụng việc ăn mừng để tổ chức đua xe, gây rối trật tự.