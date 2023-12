Đã xử lý dứt điểm được nhiều 'vùng cấm - vùng nhạy cảm' trong tham nhũng

Sáng 8-12, tại Hà Nội đã diễn ra hội thảo “Đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng tại Việt Nam nhằm thực hiện mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc”.

Hội thảo được tổ chức nhằm hưởng ứng ngày Quốc tế phòng, chống tham nhũng ngày 9-12.

Phát biểu khai mạc hội thảo, TS Nguyễn Quốc Văn, Viện trưởng viện Chiến lược và Khoa học thanh tra, Thanh tra Chính phủ, đánh giá, thời gian qua, nhiều vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm đã được tập trung chỉ đạo xử lý dứt điểm.

Đáng chú ý trong số này có cả những vụ việc tồn đọng từ nhiều năm trước và các vụ án xảy ra trong ngành, lĩnh vực được cho là “vùng cấm – nhạy cảm”.

Công tác thu hồi tài sản tham nhũng có sự chuyển biến tích cực, tỉ lệ thu hồi tài sản được nâng lên.

Toàn cảnh hội thảo “Đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng tại Việt Nam nhằm thực hiện mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc”. Ảnh: BÙI TRANG

Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực không chỉ đạt được những kết quả tích cực về phương diện phát hiện và xử lý tham nhũng mà trong năm 2023 đã có những bước chuyển mạnh mẽ trong xây dựng, hoàn thiện thể chế.

Cạnh đó là những chuyển biến trong thực hiện các biện pháp phòng ngừa, đẩy mạnh hoạt động của các cơ quan chuyên trách phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Theo TS Nguyễn Cảnh Lam, Vụ trưởng Vụ 5, Ban Nội chính Trung ương, trong năm 2023, các cơ quan điều tra đã thụ lý 1.103 vụ án/2.951 bị can phạm tội về tham nhũng; trong đó khởi tố mới 732 vụ án/2.106 bị can; kết luận điều tra, đề nghị truy tố 499 vụ án/1.205 bị can.

Các cơ quan chức năng cũng chủ động phát hiện, đấu tranh, mở rộng điều tra, khởi tố mới nhiều bị can trong các vụ án tham nhũng, tiêu cực lớn, đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp. Đặc biệt là những vi phạm có tổ chức, liên quan nhiều bộ, ngành, địa phương, cả trong khu vực nhà nước và ngoài khu vực nhà nước...

Các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị liên quan cũng kiên quyết làm rõ trách nhiệm chính trị của người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo, quản lý để xảy ra tham nhũng, tiêu cực nghiêm trọng trong lĩnh vực được giao. Đồng thời, khuyến khích cán bộ từ chức, xin thôi chức vụ, kịp thời miễn nhiệm, thay thế những cán bộ yếu kém...

Trong năm 2023, có 55 người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu bị kết luận và xử lý về thiếu trách nhiệm để xảy ra hành vi tham nhũng.

Tính từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII đến tháng 6-2023, Trung ương đã xem xét cho thôi giữ chức vụ, nghỉ công tác, bố trí công tác khác 15 cán bộ diện Trung ương quản lý.

Các địa phương đã cho từ chức, miễn nhiệm, nghỉ, bố trí công tác khác gần 150 trường hợp sau khi bị kỷ luật, trong đó có bốn cán bộ diện Trung ương quản lý, 65 cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ tỉnh ủy, thành ủy quản lý.

Qua thanh tra, kiểm toán, các bộ, ngành, địa phương đã phát hiện và chuyển 480 vụ việc có dấu hiệu tội phạm tham nhũng đến các cơ quan điều tra.

Riêng Ủy ban kiểm tra Trung ương đã tiến hành chín cuộc kiểm tra đối với các tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm liên quan các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo. Chỉ đạo kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 76 tổ chức đảng liên quan các vụ án, vụ việc xảy ra tại Tập đoàn FLC, Tân Hoàng Minh, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Công ty AIC...

Chia sẻ tại hội thảo, bà Carolyn Dubrovsky - Phó Tham tán Chính trị, Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội, đánh giá cao những kết quả đạt được trong phòng, chống tham nhũng của Việt Nam. Công tác phòng, chống tham nhũng luôn được Việt Nam chú trọng và đã được thể hiện rõ nét qua nghị quyết Đại hội Đảng XIII. Bà Carolyn Dubrovsky nhấn mạnh phòng, chống tham nhũng là vấn đề quan tâm của cả Mỹ và Việt Nam. Việc chung tay trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng sẽ thúc đẩy mối quan hệ hợp tác đã được nâng cấp quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện sau chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Joe Biden đến Việt Nam hồi tháng 9 vừa qua. Hai bên cũng sẽ tiếp tục đẩy mạnh, quan tâm nhằm hợp tác toàn diện trong lĩnh vực này thời gian tới.

BÙI TRANG