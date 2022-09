Đại tá Đinh Văn Nơi được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy Công an Quảng Ninh

Ngày 12-9, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Ninh đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chỉ định đồng chí Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2020-2025.

Trước đó, Bộ trưởng Bộ Công an đã có quyết định điều động Đại tá Đinh Văn Nơi, nguyên Giám đốc Công an tỉnh An Giang giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh từ ngày 1-9.