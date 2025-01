Đại tá Phạm Thanh Hùng giữ chức Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ 17/01/2025 14:33

(PLO)- Đại tá Phạm Thanh Hùng, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội được Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm giữ chức Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ.

Sáng 17-1, thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, chủ trì lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Theo đó, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đã trao quyết định bổ nhiệm Đại tá Phạm Thanh Hùng, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, giữ chức Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ (Bộ Công an).

Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng trao quyết định bổ nhiệm cho Đại tá Phạm Thanh Hùng. Ảnh CA

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng chúc mừng Đại tá Phạm Thanh Hùng đã được lãnh đạo Bộ Công an tin tưởng, bổ nhiệm giữ chức vụ Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ.

Thứ trưởng Hùng nhấn mạnh việc điều động, bổ nhiệm Đại tá Phạm Thanh Hùng giữ chức vụ Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ thể hiện sự ghi nhận, tin tưởng của Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đối với những cống hiến, thành tích và năng lực, kinh nghiệm của Đại tá Phạm Thanh Hùng trong quá trình công tác.

Đồng thời, lãnh đạo Bộ Công an cũng đề nghị tân Tư lệnh bắt tay ngay vào công việc, cùng tập thể Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đoàn kết, thống nhất hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; xây dựng đơn vị trong sạch, vững mạnh tiêu biểu.

Mục tiêu trước mắt trong năm 2025 là đưa lực lượng cảnh vệ Công an Nhân dân tiến lên hiện đại theo nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị.

Tại buổi lễ, Đại tá Phạm Thanh Hùng hứa với Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng kiên định, vững vàng, toàn tâm, toàn ý với công việc. Đồng thời hoàn thành nhiệm vụ xây dựng lực lượng cảnh vệ "thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại" trong năm 2025, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, thực sự là lá chắn vững chắc, kiên cường "bảo vệ Đảng, bảo vệ lãnh tụ".