Giám đốc Công an TP Hà Nội nói về vi phạm phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn 08/07/2024 22:17

(PLO)- Công an TP Hà Nội đã tổ chức kiểm tra hàng chục nghìn cơ sở nhà trọ trên địa bàn TP, xử phạt hơn 3.100 trường hợp do có vi phạm phòng cháy, phạt tiền gần 13 tỉ đồng, yêu cầu gần 16.500 cơ sở dừng hoạt động...

Tại buổi họp báo vào chiều ngày 8-7 do Bộ Công an tổ chức, Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an TP Hà Nội đã thông tin về kết quả kiểm tra, rà soát phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn TP Hà Nội. Theo đó, hàng loạt các trường hợp vi phạm đã được phát hiện và xử lý.

Tính đến hết ngày 4-7, Công an TP Hà Nội đã tổ chức kiểm tra hàng chục nghìn cơ sở nhà trọ trên địa bàn TP, xử phạt 3.134 trường hợp do có vi phạm phòng cháy, phạt tiền hơn 12,8 tỉ đồng, yêu cầu 16.479 cơ sở dừng hoạt động...

Tổ chức kiểm tra đối với 193 cơ sở chung cư mini, tạm đình chỉ 14 trường hợp, 4 trường hợp đang bị đình chỉ hoạt động, yêu cầu 22 cơ sở dừng hoạt động.

Kiểm tra đối với 5.808 cơ sở nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, xử phạt 435 trường hợp/636 hành vi vi phạm phòng cháy, chữa cháy, phạt tiền hơn 487 triệu đồng...

Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an TP Hà Nội thông tin về việc rà soát xử lý các vi phạm phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn. Ảnh PHI HÙNG

Công an cũng kiểm tra đối với 317 cơ sở chung cư, xử phạt 4 trường hợp/6 hành vi, phạt tiền hơn 93 triệu đồng, tạm đình chỉ 2 trường hợp, 2 trường hợp đang bị đình chỉ hoạt động.

Ngoài ra, công an còn tổ chức kiểm tra 935 cơ sở trường mầm non, nhóm trẻ trên địa bàn TP; xử phạt 59 trường hợp/70 hành vi vi phạm phòng cháy, phạt tiền hơn 200 triệu đồng, tạm đình chỉ 23 trường hợp, 2 trường hợp đang bị đình chỉ hoạt động, yêu cầu 32 cơ sở dừng hoạt động.

Kiểm tra đối với 443 cơ sở phòng khám tư nhân trên địa bàn, xử phạt 34 trường hợp/51 hành vi, phạt tiền hơn 203 triệu đồng...

Lãnh đạo Công an TP Hà Nội khẳng định sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về tiến độ kiểm tra, xử lý vi phạm về phòng cháy đối với các loại hình nhà ở, cơ sở kinh doanh này.