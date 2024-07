Công an phát hiện hơn 3.000 vụ phạm tội về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu 08/07/2024 18:32

(PLO)- 6 tháng năm 2024, lực lượng công an đã phát hiện hơn 3.000 vụ và 4.900 đối tượng phạm tội về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, tăng lần lượt 21,63% và 47,12% so với cùng kỳ năm 2023.

Chiều 8-7, Bộ Công an tổ chức họp báo thông tin về tình hình, kết quả công tác 6 tháng năm 2024 và nhiệm vụ công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024.

Tại buổi họp báo, đại diện Bộ Công an cho biết, 6 tháng năm 2024, lực lượng công an đã điều tra, làm rõ hơn 22.000 vụ phạm tội về trật tự xã hội, đạt tỉ lệ 78,36%, cao hơn chỉ tiêu Quốc hội đề ra 3,36%.

Công an triệt phá nhiều đường dây mua bán, vận chuyển ma túy lớn, xuyên quốc gia, các tụ điểm ma túy; phát hiện, bắt giữ hơn 17.000 vụ (nhiều hơn 14,61%), hơn 27.900 đối tượng (nhiều hơn 20,13%), thu giữ hơn 332 kg heroin (nhiều hơn 8,77%), thu giữ hơn 1,8 triệu viên ma túy tổng hợp (nhiều hơn 86,39%) so với cùng kỳ năm 2023.

Lực lượng công an cũng phát hiện hơn 3.000 vụ phạm tội về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (nhiều hơn 21,63%), hơn 4.900 đối tượng (nhiều hơn 47,12%) so với cùng kỳ năm 2023; 357 vụ phạm tội về môi trường, an toàn thực phẩm (nhiều hơn 6,89%); 473 cá nhân (nhiều hơn 24,15%) so với cùng kỳ năm 2023.

Thứ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Tỏ chủ trì họp báo chiều ngày 8-7. Ảnh PHI HÙNG

Bộ Công an cũng tập trung thực hiện các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, kiểm tra, xử lý quyết liệt 5 nhóm hành vi vi phạm là nguyên nhân chính gây tai nạn giao thông nghiêm trọng, trong đó phát hiện, xử lý hơn 2 triệu trường hợp vi phạm (tăng 26,74%), xử phạt hơn 4.500 tỉ đồng (tăng 24,41%), tạm giữ hơn 700.000 phương tiện (tăng 35,39%).

6 tháng năm 2024, lực lượng CAND có 3 cán bộ chiến sỹ hy sinh, 102 cán bộ, chiến sĩ bị thương khi làm nhiệm vụ.

Theo lãnh đạo Bộ Công an, trong 6 tháng cuối năm 2024, lực lượng CAND sẽ tiếp tục tiếp tục nâng cao chất lượng công tác nắm, phân tích, dự báo tình hình, tham mưu chiến lược từ sớm, từ xa để kịp thời báo cáo, tham mưu với Đảng, Nhà nước các chủ trương, chính sách phù hợp nhằm giữ vững chủ quyền, quyền chủ quyền, lợi ích, an ninh quốc gia, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của đất nước.