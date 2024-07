Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang: Tổ bảo vệ ANTT cơ sở đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới 01/07/2024 16:38

(PLO)- Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang nhận định: Tổ bảo vệ ANTT cơ sở tại tất cả các khối, xóm, thôn, bản là “cánh tay nối dài” của lực lượng công an các cấp.

Sáng 1-7, tại Quảng trường Hồ Chí Minh (TP Vinh, Nghệ An), UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự (ANTT) ở cơ sở.

Lễ ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự (ANTT) ở cơ sở tại Nghệ An.

Lễ ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở được tổ chức đồng loạt tại 20 huyện, thị xã ở Nghệ An với hơn 20.000 đại biểu, lực lượng tham gia. Tỉnh Nghệ An đã triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời, hiệu quả Luật lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở, chỉ đạo rà soát, thành lập 3.797 tổ bảo vệ ANTT tại tất cả các khối, xóm, thôn, bản.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh: “Việc Quốc hội ban hành Luật lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở có ý nghĩa rất quan trọng, là cột mốc đánh dấu sự ra đời về mặt pháp lý để tiếp tục xây dựng, củng cố, duy trì các lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”.

Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.

Bộ trưởng Bộ Công an ghi nhận và đánh giá cao sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp tỉnh Nghệ An và sự cố gắng, nỗ lực của Công an Nghệ An đã chuẩn bị tốt các điều kiện triển khai Luật và tổ chức lễ ra mắt đồng loạt trên phạm vi toàn tỉnh.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Thượng tướng Lương Tam Quang đề nghị cấp ủy, chính quyền tỉnh Nghệ An tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện đối với nhiệm vụ tổ chức hoạt động của lực lượng tham gia bảo vệ ATNT ở cơ sở. Tiếp tục đầu tư, trang bị phương tiện, bảo đảm các chế độ, chính sách để lực lượng này có đủ điều kiện thực thi tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.

Các khối bảo vệ ANTT ở cơ sở ra mắt và diễu hành tại buổi lễ.

Công an tỉnh Nghệ An phát huy truyền thống Đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, chủ động nắm chắc, dự báo sát, đúng tình hình; kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp lãnh đạo, chỉ đạo, giải quyết có hiệu quả các vụ việc phức tạp về ANTT nổi lên từ địa bàn cơ sở. Quán triệt, thực hiện tốt phương châm “lấy cơ sở làm trung tâm”, xây dựng xã, phường, thị trấn, thôn, tổ dân phố thành “pháo đài” vững chắc trong công tác bảo đảm ANTT.

Thường xuyên quan tâm, hướng dẫn, bồi dưỡng về chính trị, pháp luật, nghiệp vụ đối với lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở, xem đây là lực lượng đồng hành cùng lực lượng Công an nhân dân, có vai trò rất quan trọng trong công tác bảo đảm ANTT ngay tại địa bàn cơ sở. Đặc biệt, cần cụ thể hoá sáu nhóm nhiệm vụ chính của lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở.

Các tình huống diễn tập tại buổi lễ.

Riêng với lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở, Bộ trưởng Bộ Công an đề nghị tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết thống nhất, nỗ lực phấn đấu, khắc phục mọi khó khăn; rèn luyện, trau dồi kiến thức nghiệp vụ, pháp luật và kỹ năng vận động quần chúng, nghiêm túc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; sự quản lý của UBND cấp xã; sự hướng dẫn, phân công, kiểm tra của lực lượng Công an.

Bộ Trưởng Bộ Công an và Bí Thư Tỉnh uỷ Nghệ An tặng quà cho lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở. Ảnh: CA.

Phát huy tinh thần, hỗ trợ lực lượng Công an xã thực hiện nhiệm vụ đảm bảo ANTT và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tại cơ sở, góp phần giữ vững ANTT, ổn định chính trị xã hội, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương.

Phát biểu đáp từ, bế mạc Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung gửi lời cảm ơn, tiếp thu, lĩnh hội ý kiến phát biểu chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an để tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thi hành Luật liên quan đến lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở thực sự hiệu lực, hiệu quả.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An ghi nhận những nỗ lực, quyết tâm cao của tập thể lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Nghệ An và các lực lượng của thành phố Vinh đã “vượt nắng, thắng mưa”, hăng say luyện tập để trình diễn những nội dung, tiết mục đặc sắc và ấn tượng.