Đại tá quân đội dỏm lên ứng dụng hẹn hò để lừa tình, lừa tiền nhiều phụ nữ

Ngày 19-7, TAND TP.HCM mở phiên toà sơ thẩm xét xử Vũ Văn Khương (53 tuổi, quê Nam Định) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và sử dụng con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức.

HĐXX đã tuyên phạt tuyên Khương 16 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; 4 năm tù về tội sử dụng con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức. Tổng hợp hình phạt cho cả hai tội là 20 năm tù.

Theo cáo trạng, do cần tiền tiêu xài, Khương thuê người làm giả giấy chứng minh sĩ quan hải quân và giấy chứng nhận hải quân mang tên Vũ Văn Khương, có dán hình ảnh của Khương mang quân hàm đại tá.

Khương đặt mua quân hàm, phù hiệu và đặt làm bảng tên mang tên mình, còn quần áo của lực lượng hải quân thì xin được của những người quen biết.

Khương tự chụp ảnh mình mặc quân phục có hàm hiệu đưa lên mạng xã hội hẹn hò Tinder rồi làm quen với nhiều phụ nữ, giới thiệu bản thân là đại tá hải quân Vùng 2 đóng tại Vũng Tàu, đang độc thân, muốn tìm bạn gái để tiến tới xây dựng gia đình.

Năm 2017, trong một lần “quẹt” Tinder, Khương kết nối được với chị Ph. Sau một thời gian tìm hiểu, Khương dẫn chị Ph về quê ở Nam Định, giới thiệu với gia đình, bà con dòng họ.

Để tạo lòng tin, Khương còn đề nghị tổ chức đám cưới và thực tế đã diễn ra đám cưới. Tiếp sau đó, Khương nói cần tiền mua nhà đất tại TP Vũng Tàu. Do tin tưởng, chị Ph đã nhờ người thân chuyển cho Khương 210 triệu đồng. Khương còn yêu cầu chị Ph đưa hết tiền, vàng mà mọi người đám cưới đã mừng để đi lo liệu chuyện đất cát.

Cũng bằng thủ đoạn trên, Khương còn tiếp cận được với chị T và ngỏ lời cầu hôn. Khương đã làm giả giấy chứng nhận kết hôn với chị T rồi chụp hình gửi để cho chị này tin tưởng

Sau đó, Khương nói đang “chạy” về làm Tổng giám đốc cảng Cát Lái và hỏi mượn chị 300 triệu đồng. Khương còn nhiều lần mượn tiền chị T để lo làm giấy tờ đất ở Vũng Tàu vừa được đơn vị phân cho.

Tương tự, cũng qua mạng xã hội Tinder, Khương làm quen với chị Nh rồi nhanh chóng đưa chị về quê ra mắt gia đình.

Khi nhận được sự tin tưởng của chị Nh, Khương tiếp tục lý do muốn chuyển công tác tốt hơn, mua đất để làm tổ ấm, Khương đã lừa của chị Nh 400 triệu đồng.

Tổng số tiền mà bị cáo lừa của các nạn nhân là hơn 1,6 tỷ đồng. Tại toà, bị cáo Khương cho rằng không lừa đảo mà do các bị hại tự nguyện cho mượn tiền.

