Đắk Lắk đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 6%-6,8%

Ngày 25-12, nguồn tin của PLO cho biết Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành nghị quyết phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

Theo đó, trong năm tới, tỉnh Đắk Lắk đặt mục tiêu tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; đẩy mạnh, tạo chuyển biến tích cực hơn trong thực hiện cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Khẩn trương hoàn thành công tác lập quy hoạch, kế hoạch, phương án sử dụng đất làm cơ sở để thu hút đầu tư, giải quyết các yêu cầu liên đến đất đai.

Các đại biểu tham dự kỳ họp lần thứ 7 của HĐND tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: VŨ LONG

Tỉnh ủy Đắk Lắk đặt ra 14 chỉ tiêu kinh tế - xã hội trong năm tới. Trong đó, tổng sản phẩm xã hội ước đạt 64.400- 64.920 tỉ đồng; tăng trưởng kinh tế 6- 6,8%; GRDP đầu người đạt 68,8 - 69,3 triệu đồng/người. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội phấn đấu đạt 38.600 tỉ đồng; tổng kim ngạch xuất khẩu trên 1.600 triệu USD.

Tổng thu ngân sách nhà nước trên 8.500 tỉ đồng, trong đó thu biện pháp tài chính (thu tiền đất) khoảng 2.976 tỉ đồng. Tỉ lệ hộ nghèo giảm 1,5 - 2%, giảm tỉ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị còn 2,4%...

Tỉ lệ khu, cụm công nghiệp đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường 30%; tỉ lệ dân số đô thị được sử dụng nước sạch đạt 92%; tỉ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 97%.

Đảm bảo an ninh trật tự và an toàn xã hội, phấn đấu giảm tỉ lệ tai nạn giao thông trên cả ba tiêu chí 5 - 10% về số vụ, số người chết và bị thương so với năm 2023..

VŨ LONG